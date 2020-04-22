Общество

RT на русскомRT на русскомРоссияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса

Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось

Кризис приведет к сокращению потребления 90% товаров и услуг

Снижение спроса в России затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг, а в ближайшие шесть месяцев покупатели продолжат сокращать траты. На продуктах питания, одежде, электронике и развлечениях намерены экономить до 50% россиян.
Коммерсантъ03:11

Подробнее о событии

Большинство россиян заявили об ожидании худших времен

Московский Комсомолец03:09

На ближайшие полгода россияне забудут о тратах

Ведомостивчера в 17:01

Россияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь

РИА Новостивчера в 17:09

Россияне приготовились экономить на алкоголе, косметике и одежде

РБКвчера в 17:01

Россияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь

Известиявчера в 22:41

Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь

Российская газетавчера в 17:01

Исследование: более трети россиян планируют снизить траты на алкоголь в ближайшие полгода

ТАССвчера в 17:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Армия и оружие

Россия создаст оружие против гиперзвуковых ракет

Народные новости 03:54
5
Общество

Врач назвал «преимущество» алкоголиков в борьбе с коронавирусом

Комментируя поговорку «Зараза к заразе не пристает», приведенную в качестве примера одним из подписчиков, Комаровский в подчеркнул, что не видел статистики по зараженным среди алкоголиков и наркоманов.
Известия 09:20
25
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
474
Энергетика

Потребители отказываются от сжиженного газа

Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
2,5K
Общество

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания

Минтруд рекомендовал закрыть в регионах РФ на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
69
Здоровье

В Архангельске ещё в трёх больницах у медиков подозревают коронавирус

С утра в федеральной статистике было отражено 123 случая заражения коронавирусом в Архангельской области.
Двина Сегодня 08:20
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
1,6K
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
1,2K
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:05
2
Происшествия

Экс-депутата Волчека привезли в Москву на допрос по уголовному делу

Полиция доставила из Санкт-Петербурга в Москву предпринимателя и бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве.
Вечерняя Москва 03:20
417
Биатлон

СБР созывает внеочередную отчетно-выборную конференцию

"В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, Правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции", – говорится на официальном сайте СБР.
Вести.Ru 05:40
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
1,5K
Единоборства

Джастин Гэтжи: «Хочу, чтобы Хабиб пытался прикончить меня»

Хочу, чтобы он старался на максимум и пытался прикончить меня, а иначе я перестану его уважать.
Спорт-Экспресс 07:57
1
Здоровье

Кардиохирург рассказал о профилактике коронавируса

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 07:56
2
Армия и оружие

Министр ПНС Ливии обвинил ЧВК «Вагнер» в применении химоружия

Триполи, 23 апреля 2020, 15:56 — REGNUM Российская частная военная компания «Вагнер» причастна к применению химического оружия на территории Ливии, заявил министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.
REGNUM 08:56
10
Общество

«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты руководству

На фоне эпидемии коронавируса компания «Аэрофлот» с 1 апреля сократила зарплаты топ-менеджменту на 40%, сообщил РБК ее официальный представитель Михаил Демин.
РБК 09:14
4
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,3K
Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки в СССР

23 апреля исполняется 35 лет со дня выступления генерального секретаря СССР Михаила Горбачева на пленуме ЦК КПСС, в ходе которого он официально провозгласил курс на «ускорение» социально-экономического развития.
РБК 08:58
675
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
280
Политика

Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике.
RT на русском 08:03
7
Общество

Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился

Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
Московский Комсомолец 05:30
42
Экономика

Центробанк допустил отток вкладов

Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
180
Экономика

Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой

Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50
295
Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
30
Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru вчера в 10:15
8,8K
Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
327
Политика

Медицинский исследователь назвал свое увольнение политическим

Политически мотивированным назвал свое увольнение с поста директора Управления биомедицинских разработок и перспективных исследований (Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA) при Минздраве США Рик Брайт в интервью 22 апреля газете The New York Times.
ИА Красная Весна вчера в 22:13
Происшествия

В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 09:37
166
Политика

Симоньян предрекла возвращение Одессы в состав России

Главред RT не исключила прямого возвращения Одессы и других украинских территорий в состав России.
ФАН вчера в 11:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное