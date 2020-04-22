Общество
ИзвестияРоссияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь
В связи пандемией коронавируса резко упал потребительский спрос. Больше всего, как показало исследование международного центра Romir совместно с компанией BCG, поступившие в распоряжение «Известий», сократились траты россиян на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%).
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Исследование: Россияне ближайшие полгода планируют экономить на развлечениях
Национальная служба новостейвчера в 17:41
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
Политика
Политолог объяснил решение Зеленского предложить пост Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский пытается спасти свой рейтинг.
Аргументы и Факты вчера в 21:02
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
Политика
В госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19
Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса, заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти в ходе вебинара, организованного неправительственной организацией "Альянс по разведке и национальной безопасности".
РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
Общество
Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания
Эксперт уточнила, что уже существуют машины, которые будут "сгрызать" дно на глубине 4-5 километров и потом передавать добытое по трубе на корабль.
РИА Новости вчера в 22:06
Общество
Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса
Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 21 апреля в 12:57
Общество
Вирусолог назвал главный способ передачи коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко перечислил основные способы заражения коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:53
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Здоровье
Коронавирус обнаружен в восьми больницах Свердловской области
Случаи заражения коронавирусом среди пациентов и врачей зафиксированы в восьми больницах Свердловской области, в число которых входит шесть медучреждений Екатеринбурга.
Вечерние Ведомости вчера в 07:11
Космос
Интересные факты о Земле – что мы знаем о нашей планете
Sputnik Грузия вчера в 21:29
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 21 апреля в 07:50
Общество
Кадыров объяснил, зачем побрился налысо
Ранее Кадыров говорил, что мужчинам в условиях коронавирусной инфекции нужно бриться налысо, поскольку салоны красоты и парикмахерские Чечни закрыты.
ProstoProSport 21 апреля в 14:30
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Общество
Мэр Сибая обратился к жителям, потерявшим работу из-за коронавируса
Мэр Сибая обратился к местным жителям, потерявшим работу из-за китайского коронавируса, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:07
Происшествия
В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции
В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 09:37
Политика
В Кремле ждут официальных сообщений о здоровье Ким Чен Ына
В Кремле видели информацию СМИ о якобы ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, но подтверждений их достоверности нет.
Российская газета 21 апреля в 07:34
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН вчера в 14:43
Армия и оружие
Иран впервые запустил на орбиту военный спутник
Иран запустил первый военный спутник. Об этом сообщил Иранский корпус стражей Исламской революции на своем сайте.
Новостной фронт вчера в 03:53
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Здоровье
Социальные учреждения в Челябинской области переводят на карантин
В связи с первыми случаями заболевания коронавирусом в социальных учреждениях Челябинской области губернатор Алексей Текслер решил перевести эти учреждения на месячный карантин.
LentaChel.ru вчера в 09:03
Происшествия
В Бурятии выявили 163 случая заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 22 апреля 2020, 08:10 — REGNUM В Бурятии по ситуации на утро 22 апреля подтвердили 163 случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 01:10
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости вчера в 08:38
Авто
Объявлены цены на внедорожники Haval H5
Рамный внедорожник Great Wall Hover возвращается на наш рынок под именем Haval H5.
Авторевю вчера в 07:51
Экономика
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
14 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае подтвердили еще 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 20 апреля в 01:47
Политика
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ
Страны, которые не поддержали в Генеральной Ассамблее ООН российский проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса, продемонстрировали политизированный подход.
Российская газета вчера в 23:05
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала с группой спутников Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink был произведен с космодрома на мысе Канаверал (американский штат Флорида).
Газета.Ru вчера в 15:59