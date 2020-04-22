В связи пандемией коронавируса резко упал потребительский спрос. Больше всего, как показало исследование международного центра Romir совместно с компанией BCG, поступившие в распоряжение «Известий», сократились траты россиян на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%).

Россияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь

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