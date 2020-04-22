Общество

ИзвестияИзвестияРоссияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь

В связи пандемией коронавируса резко упал потребительский спрос. Больше всего, как показало исследование международного центра Romir совместно с компанией BCG, поступившие в распоряжение «Известий», сократились траты россиян на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%).
Читать в источнике
Комментировать166

Подробнее о событии

Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь

Российская газетавчера в 17:01

Исследование: Россияне ближайшие полгода планируют экономить на развлечениях

Национальная служба новостейвчера в 17:41

Исследование: россияне из-за COVID-19 готовятся сокращать свои расходы

РИА Новостивчера в 17:09

Россияне приготовились экономить на алкоголе, косметике и одежде

РБКвчера в 17:01

На ближайшие полгода россияне забудут о тратах

Ведомостивчера в 17:01

Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров

Lenta.ruвчера в 18:01

Исследование: более трети россиян планируют снизить траты на алкоголь в ближайшие полгода

ТАССвчера в 17:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Политика

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
1,8K
Здоровье

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
24
Политика

Политолог объяснил решение Зеленского предложить пост Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский пытается спасти свой рейтинг.
Аргументы и Факты вчера в 21:02
2
Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
13K
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
146
Политика

В госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19

Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса, заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти в ходе вебинара, организованного неправительственной организацией "Альянс по разведке и национальной безопасности".
РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
322
Общество

Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания

Эксперт уточнила, что уже существуют машины, которые будут "сгрызать" дно на глубине 4-5 километров и потом передавать добытое по трубе на корабль.
РИА Новости вчера в 22:06
Общество

Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса

Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 21 апреля в 12:57
2
Общество

Вирусолог назвал главный способ передачи коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко перечислил основные способы заражения коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:53
66
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
3,1K
Здоровье

Коронавирус обнаружен в восьми больницах Свердловской области

Случаи заражения коронавирусом среди пациентов и врачей зафиксированы в восьми больницах Свердловской области, в число которых входит шесть медучреждений Екатеринбурга.
Вечерние Ведомости вчера в 07:11
34
Космос

Интересные факты о Земле – что мы знаем о нашей планете

Sputnik Грузия вчера в 21:29
Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 21 апреля в 07:50
739
Общество

Кадыров объяснил, зачем побрился налысо

Ранее Кадыров говорил, что мужчинам в условиях коронавирусной инфекции нужно бриться налысо, поскольку салоны красоты и парикмахерские Чечни закрыты.
ProstoProSport 21 апреля в 14:30
1,4K
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,3K
Общество

Мэр Сибая обратился к жителям, потерявшим работу из-за коронавируса

Мэр Сибая обратился к местным жителям, потерявшим работу из-за китайского коронавируса, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:07
175
Происшествия

В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 09:37
105
Политика

В Кремле ждут официальных сообщений о здоровье Ким Чен Ына

В Кремле видели информацию СМИ о якобы ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, но подтверждений их достоверности нет.
Российская газета 21 апреля в 07:34
484
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала учебного года

Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН вчера в 14:43
74
Армия и оружие

Иран впервые запустил на орбиту военный спутник

Иран запустил первый военный спутник. Об этом сообщил Иранский корпус стражей Исламской революции на своем сайте.
Новостной фронт вчера в 03:53
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
1,2K
Здоровье

Социальные учреждения в Челябинской области переводят на карантин

В связи с первыми случаями заболевания коронавирусом в социальных учреждениях Челябинской области губернатор Алексей Текслер решил перевести эти учреждения на месячный карантин.
LentaChel.ru вчера в 09:03
10
Происшествия

В Бурятии выявили 163 случая заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 22 апреля 2020, 08:10 — REGNUM В Бурятии по ситуации на утро 22 апреля подтвердили 163 случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 01:10
114
Интернет

«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости вчера в 08:38
139
Авто

Объявлены цены на внедорожники Haval H5

Рамный внедорожник Great Wall Hover возвращается на наш рынок под именем Haval H5.
Авторевю вчера в 07:51
55
Экономика

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
6
Здоровье

14 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае подтвердили еще 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 20 апреля в 01:47
297
Политика

В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ

Страны, которые не поддержали в Генеральной Ассамблее ООН российский проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса, продемонстрировали политизированный подход.
Российская газета вчера в 23:05
Космос

Ракета Falcon 9 стартовала с группой спутников Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink был произведен с космодрома на мысе Канаверал (американский штат Флорида).
Газета.Ru вчера в 15:59
10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное