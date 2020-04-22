Общество
ИзвестияРоссияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь
В связи пандемией коронавируса резко упал потребительский спрос. Больше всего, как показало исследование международного центра Romir совместно с компанией BCG, поступившие в распоряжение «Известий», сократились траты россиян на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%).
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Исследование: Россияне ближайшие полгода планируют экономить на развлечениях
Национальная служба новостейвчера в 17:41
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Шоу-бизнес
Рэперша из США назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой
Ореанда-Новости вчера в 09:17
Общество
Азаров рассказал о мерах поддержки жителей Самарской области
Самара, 23 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Некоторым категориям граждан выплатят по пять тысяч рублей в Самарской области.
REGNUM 01:37
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Здоровье
В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
Происшествия
В Петербурге загорелся металлический ангар
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
РБК 00:54
Здоровье
В Алтайском крае выявили 144 заражённых SARS-CoV-2
Барнаул, 23 апреля 2020, 09:42 — REGNUM В Алтайском крае за последние сутки круг выявленных заражённых коронавирусной инфекцией расширился до 144 человек.
REGNUM 02:42
Космос
Бетельгейзе восстановила свою яркость
В сентябре 2019 года звезда вновь начала тускнеть, а в декабре ее яркость достигла минимума за всю историю наблюдений с помощью электронных приемников: видимая звездная величина Бетельгейзе снизилась до значения 1,125.
N+1 вчера в 03:55
Энергетика
Нефть Brent выросла в цене на 12%
Июньские фьючерсы нефти WTI выросли в цене на $1,61 (11,68%), до $15,39 за баррель.
ИА Красная Весна 02:35
Автоспорт
Алексей Попов оценил шансы Квята попасть в «Феррари»
ГЛАС.RU вчера в 04:16
Общество
Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 39 человек
За минувшие сутки в Саратовской области выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
ProBalakovo 02:38
Кино
Фильм «Спутник» покажут в онлайн-кинотеатрах
На следующей неделе состоится премьера картины в онлайн-кинотеатрах more.tv, wink и ivi.
NewInform 20 апреля в 09:14
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Общество
Поверку счетчиков разрешили не проводить до 2021 года
Правительство из-за ситуации с коронавирусом разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.
Накануне.Ru вчера в 04:03
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Армия и оружие
Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области
SM News 21 апреля в 06:00
Экономика
Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал умилительное видео с сыном
Сегодня 43-летний шоумен опубликовал в своем микроблоге в Instagram забавное видео со своим сыном.
Вокруг ТВ вчера в 04:41
Общество
Названы города Кузбасса, где выявили больных коронавирусом
ВашГород.ру рассказывал, что накануне специалисты выявили девять случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВашГород.ру вчера в 00:34
Политика
Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции
Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 12:07
Общество
Издатель игры Cyberpunk 2077 обанкротился из-за ее переноса
Польская компания CDP обанкротилась из-за переноса официального выхода Cyberpunk 2077.
Актуальные Новости вчера в 12:04
Кино
В США скончалась актриса Ширли Найт
Известия вчера в 18:28
Общество
Китайский Харбин закрыли на въезд из-за коронавируса
Город стал центром второй волны распространения инфекции в Китае. Китайский Харбин закрыли на въезд после роста заболевших коронавирусом.
Телепорт вчера в 21:50
Энергетика
Цены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана
Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5% после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.
Интерфакс 00:48
Политика
Штат Миссури подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на правительство Китая, обвинив официальный Пекин в начале глобальной пандемии коронавируса нового типа.
Российская газета вчера в 03:30
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Политика
Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Космос
SpaceX запустила Falcon 9 с 60 спутниками
По данным компании, спутники были успешно развёрнуты на орбите. Ранее СМИ сообщали, что SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 спутниками.
RT на русском вчера в 19:42
Общество
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
Хоккей
Белорусское чудо в Солт-Лейк-Сити, запуск карьеры Дацюка, конец конфликта с Ковалевым, легендарные баллоны. Юбилейное интервью Крикунова
С нетерпением жду рассказа, как белорусское «чудо на льду» в Солт-Лейк-Сити, шокировавшее тогда весь хоккейный мир, оказалось возможно.
Спорт-Экспресс вчера в 17:05