Россияне стали активнее использовать кредитные карты
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По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума.В источнике
С чего всё началось
Граждане подсели на кредитки
По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. Эксперты полагают, что пандемия изменила отношение к кредиткам как к запасному инструменту — люди перестали получать их «на всякий случай».
Коммерсантъ17:59
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