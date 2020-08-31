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Россияне стали активнее использовать кредитные карты

По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Граждане подсели на кредитки

По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. Эксперты полагают, что пандемия изменила отношение к кредиткам как к запасному инструменту — люди перестали получать их «на всякий случай».
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии
RT на русском

Россияне стали активнее использовать кредитные карты

RT на русском04:15
РИА Новости

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

РИА Новости04:10
Российская газета

Граждане России начали активнее пользоваться кредитными картами

Российская газета02:49
Коммерсантъ

Россияне стали активнее использовать кредитные карты

Коммерсантъ04:32
РБК

СМИ узнали о поменявшемся отношении россиян к кредиткам

РБК01:12
Эхо Москвы

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Эхо Москвы19:06
URA.Ru

Россияне побили рекорд по использованию кредиток

URA.Ru19:00

Aston Martin представил версию электрокара DB5 для детей

Компания Aston Martin совместно с фирмой — производителем миниатюрных автомобилей Little Car Company построила функциональную масштабную копию (2/3) легендарного спортивного кабриолета DB5, выпускавшегося с 1963 по 1965 год, на котором ездил сам Джеймс Бонд.
Тарантас Ньюс29 августа в 01:19

Россия высылает трех словацких дипломатов

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru05:50
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AliExpress запустит на территории России экспресс-доставку продуктов

Москва, 31 августа 2020, 09:50 — REGNUM Проект по экспресс-доставке продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса под названием «Есть!» запустит компания «AliExpress Россия» совместно с сервисом «Самокат».
REGNUM02:50
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Новый корабль «Павел Державин» провел первые стрельбы в Черном море

Экипаж патрульного корабля "Павел Державин" выполнил проверочные стрельбы из артиллерийской установки АУ АК-176, крупнокалиберных корабельных пулеметов и противодиверсионных гранатометных комплексов ДП-65 в акватории Черного моря.
Российская газета05:42

Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений

Отмечается, что вузам необходимо обеспечить меры по профилактике коронавирусной инфекции, в частности — установить дезинфицирующие средства для обработки рук при входе в учебное заведение, а также в местах общего пользования, в столовых и уборных вуза.
REGNUM06:10