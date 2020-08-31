Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений

Отмечается, что вузам необходимо обеспечить меры по профилактике коронавирусной инфекции, в частности — установить дезинфицирующие средства для обработки рук при входе в учебное заведение, а также в местах общего пользования, в столовых и уборных вуза.