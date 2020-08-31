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RT на русском
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Россияне стали активнее использовать кредитные карты

По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Граждане подсели на кредитки

БКИ «Эквифакс» проанализировало, насколько активно граждане используют лимиты по кредитным картам. По итогам июля на 14 процентных пунктов, до 68%, вырос уровень утилизации лимита (совершение покупки или получение средств в банкомате) в течение первого месяца после получения кредитки.
Коммерсантъ17:59
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RT на русском

Россияне стали активнее использовать кредитные карты

RT на русском04:15
Эхо Москвы

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Эхо Москвы19:06
Коммерсантъ

Россияне стали активнее использовать кредитные карты

Коммерсантъ04:32
Российская газета

Граждане России начали активнее пользоваться кредитными картами

Российская газета02:49
РБК

СМИ узнали о поменявшемся отношении россиян к кредиткам

РБК01:12
РИА Новости

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

РИА Новости04:10
URA.Ru

Россияне побили рекорд по использованию кредиток

URA.Ru19:00

В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу

Слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону и всеобщей амнистии не являются официальной позицией украинского государства, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу
РИА Новости07:55

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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В Индонезии обнаружен более заразный штамм коронавируса

Более заразный штамм нового коронавируса, получивший название D614G, обнаружен в Индонезии, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя директора Института молекулярной биологии им. Эйкмана в Джакарте Херавати Судойо.
Ведомости03:58
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Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии

«Послу (Словакии в Москве Петру Препутену) объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.
Rambler News Service05:51
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