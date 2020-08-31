Россияне стали активнее использовать кредитные карты
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По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума.В источнике
С чего всё началось
Граждане подсели на кредитки
БКИ «Эквифакс» проанализировало, насколько активно граждане используют лимиты по кредитным картам. По итогам июля на 14 процентных пунктов, до 68%, вырос уровень утилизации лимита (совершение покупки или получение средств в банкомате) в течение первого месяца после получения кредитки.
Коммерсантъ17:59
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