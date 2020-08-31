Россияне стали активнее использовать кредитные карты
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По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума.В источнике
С чего всё началось
Граждане подсели на кредитки
Рост утилизации лимита в июле отмечался по всему диапазону сумм: от 10 тыс. до более 100 тыс. руб. Таким образом, более активно сразу использовать кредитные карты стали как заемщики с небольшим доходом, которым исходно устанавливают минимальные лимиты, так и более состоятельные.
Коммерсантъвчера в 17:59
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