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Россияне стали активнее использовать кредитные карты

По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Граждане подсели на кредитки

Рост утилизации лимита в июле отмечался по всему диапазону сумм: от 10 тыс. до более 100 тыс. руб. Таким образом, более активно сразу использовать кредитные карты стали как заемщики с небольшим доходом, которым исходно устанавливают минимальные лимиты, так и более состоятельные.
Коммерсантъвчера в 17:59
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Российская газета

Граждане России начали активнее пользоваться кредитными картами

Российская газетавчера в 02:49
РИА Новости

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

РИА Новостивчера в 04:10
Коммерсантъ

Россияне стали активнее использовать кредитные карты

Коммерсантъвчера в 04:32
ТАСС

Россияне начали чаще использовать кредитные карты сразу после получения

ТАССвчера в 05:31
РБК

СМИ узнали о поменявшемся отношении россиян к кредиткам

РБКвчера в 01:12
Эхо Москвы

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Эхо Москвывчера в 19:06
URA.Ru

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