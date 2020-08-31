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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россияне стали активнее использовать кредитные карты

Рост утилизации лимита в июле отмечался по всему диапазону сумм: от 10 тыс. до более 100 тыс. руб. Это значит, что более активно сразу использовать кредитные карты стали как заемщики с небольшим доходом, которым исходно устанавливают минимальные лимиты, так и более состоятельные.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Граждане подсели на кредитки

По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. Эксперты полагают, что пандемия изменила отношение к кредиткам как к запасному инструменту — люди перестали получать их «на всякий случай».
Коммерсантъ17:59
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RT на русском

Россияне стали активнее использовать кредитные карты

RT на русском04:15
РИА Новости

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

РИА Новости04:10
URA.Ru

Россияне побили рекорд по использованию кредиток

URA.Ru19:00
Российская газета

Граждане России начали активнее пользоваться кредитными картами

Российская газета02:49
РБК

СМИ узнали о поменявшемся отношении россиян к кредиткам

РБК01:12
Эхо Москвы

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Эхо Москвы19:06
Коммерсантъ

Россияне стали активнее использовать кредитные карты

Коммерсантъ04:32

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В Киеве предупредили об экологической катастрофе масштабнее Чернобыля
Известиявчера в 11:26
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Lenta.ru03:04
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