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Россияне стали активнее использовать кредитные карты

По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Граждане подсели на кредитки

По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. Эксперты полагают, что пандемия изменила отношение к кредиткам как к запасному инструменту — люди перестали получать их «на всякий случай».
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии
Российская газета

Граждане России начали активнее пользоваться кредитными картами

Российская газета02:49
РИА Новости

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

РИА Новости04:10
Коммерсантъ

Россияне стали активнее использовать кредитные карты

Коммерсантъ04:32
RT на русском

Россияне стали активнее использовать кредитные карты

RT на русском04:15
РБК

СМИ узнали о поменявшемся отношении россиян к кредиткам

РБК01:12
Эхо Москвы

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Эхо Москвы19:06
URA.Ru

Россияне побили рекорд по использованию кредиток

URA.Ru19:00

В Кремле назвали сроки встречи Путина и Лукашенко в Москве

Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в Москве в течение ближайших двух недель, заявил 31 августа журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
ИА Красная Весна06:04
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Россия высылает трех словацких дипломатов

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru05:50
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AliExpress запустит на территории России экспресс-доставку продуктов

Москва, 31 августа 2020, 09:50 — REGNUM Проект по экспресс-доставке продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса под названием «Есть!» запустит компания «AliExpress Россия» совместно с сервисом «Самокат».
REGNUM02:50
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«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства.
РИА Новости02:34
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УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему не допускает встречу клубов из России и Украины в рамках еврокубковых турниров, сообщили РИА Новости в медиа-департаменте организации.
РИА Новости06:12

Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице

В феврале 2020 года Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, постановив взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода.
Инфорос03:22
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