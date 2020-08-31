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Россияне стали активнее использовать кредитные карты

По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Граждане подсели на кредитки

Рост утилизации лимита в июле отмечался по всему диапазону сумм: от 10 тыс. до более 100 тыс. руб. Таким образом, более активно сразу использовать кредитные карты стали как заемщики с небольшим доходом, которым исходно устанавливают минимальные лимиты, так и более состоятельные.
Коммерсантъ17:59
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RT на русском

Россияне стали активнее использовать кредитные карты

RT на русском04:15
Эхо Москвы

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Эхо Москвы19:06
Коммерсантъ

Россияне стали активнее использовать кредитные карты

Коммерсантъ04:32
Российская газета

Граждане России начали активнее пользоваться кредитными картами

Российская газета02:49
РБК

СМИ узнали о поменявшемся отношении россиян к кредиткам

РБК01:12
РИА Новости

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

РИА Новости04:10
URA.Ru

Россияне побили рекорд по использованию кредиток

URA.Ru19:00

Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

Власти Белоруссии держат под контролем ситуацию в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.
РБК07:32
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Ведомости07:00
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Газета.Ru07:04
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Коммерсантъ17:59

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Интерфакс07:02
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