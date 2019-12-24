Экономика
VSE42.RUРоссияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом
Уточняется, что активная покупка иностранной валюты объясняется прежде всего укреплением рубля перед декабрьскими праздниками, несмотря на то, что падение доллара при этом наблюдается небольшое.
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с чего всё началось
Россияне стали активнее покупать доллары и евро на фоне укрепления рубля перед Новым годом. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).ТАССвчера в 19:07
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Энергетика
Силуанов рассказал, на сколько России хватит резервов при падении цены нефти
Накопленных резервов России хватит на три года для исполнения бюджетных обязательств в условиях падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Происшествия
Дело журналистки Прокопьевой вернули на доследование
Уголовное дело против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой инкриминируют оправдание терроризма, вернулось на стадию следствия, о чем она сообщила в своем Facebook .
Культура
Директор Ротару подтвердил слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»
Концертный директор певицы Софии Ротару подтвердил слухи об участии артистки в программе «Голубой огонек».
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Здоровье
Стал известен график работы медицинских организаций в праздники
В пензенском минздраве утвержден график работы медучреждений во время новогодних праздников.В обычном круглосуточном режиме продолжат работу скорая помощь и стационары.
Экономика
Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику
Совет директоров "Газпром" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Общество
Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси
В некоторых федеральных органах власти уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок чиновников, сказал РБК источник, знакомый с ходом работы правительственной комиссии.
Футбол
«Вест Хэм» настроен продать Ярмоленко этой зимой
В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах за "молотобойцев", забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Финансы
Госдолг Украины за месяц вырос почти на $1 млрд
Госдолг Украины за месяц вырос почти на $0,99 млрд и на 30 ноября 2019 года составил $82,83 млрд.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
Лукашенко предложил России стать частью Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию, пишет РИА "Новости".
Политика
Володин проводит встречу с Медведчуком
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник проводит встречу с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов уходящего десятилетия
Самым успешным в денежном плане за период с 2010 по 2020 год оказался музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), по подсчетам журнала Forbes за этот временной промежуток ему удалось заработать порядка $950 млн.
Общество
Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу некурительного табака
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Экономика
Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Ожидается, что позже на российском рынке появятся и другие версии Kia Seltos, имеющие полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,6 MPI, а также шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.
Футбол
Слуцкий подшутил над Дзюбой, которого признали лучшим футболистом года
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в своем стиле подшутил над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, который был признан лучшим футболистом года второй раз подряд.
Происшествия
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.
Гаджеты
Складной смартфон Samsung может получить стеклянный дисплей
В Сети пока ходят слухи, что модель будет называться Samsung Galaxy Fold 2. Немного ранее в социальной сети Twitter информатор Ice Universe поделился сведениями о разработке корпорацией сверхтонкого покрытия из стекла для сгибающегося дисплея нового смартфона.
Политика
Путин рассказал строителям Крымского моста о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань, вспомнил, как ему по ночам звонил бизнесмен Аркадий Ротенберг.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Транспорт
Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы
Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Происшествия
В Клинцах мужчина застрелил женщину
По неподтвержденной информации мужчина застрелил женщину и выстрелил в себя.
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.