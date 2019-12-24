Экономика

VSE42.RUVSE42.RUРоссияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом

Уточняется, что активная покупка иностранной валюты объясняется прежде всего укреплением рубля перед декабрьскими праздниками, несмотря на то, что падение доллара при этом наблюдается небольшое.
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с чего всё началось

Исследование: россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

Россияне стали активнее покупать доллары и евро на фоне укрепления рубля перед Новым годом. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).
ТАССвчера в 19:07

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Исследование: россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

ТАССвчера в 19:07

Россияне стали закупаться валютой к Новому году

Lenta.ruвчера в 19:48

Россияне стали чаще покупать валюту перед Новым годом

Life.ruвчера в 20:05

Россияне стали закупать доллары и евро

News.ruвчера в 20:15

Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

Известиявчера в 23:38

Россияне начали скупать доллары и евро перед Новым годом — исследование

Телеканал 360°02:03

Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом

VSE42.RUвчера в 23:55
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Энергетика

Силуанов рассказал, на сколько России хватит резервов при падении цены нефти

Накопленных резервов России хватит на три года для исполнения бюджетных обязательств в условиях падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель.
ГЛАС.RU 12:23
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Происшествия

Дело журналистки Прокопьевой вернули на доследование

Уголовное дело против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой инкриминируют оправдание терроризма, вернулось на стадию следствия, о чем она сообщила в своем Facebook .
ЗакC.Ру 12:22
Общество

Ольгу Бузову разыскивают приставы из-за долгов по ЖКХ

REGNUM 06:18
Культура

Директор Ротару подтвердил слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»

Концертный директор певицы Софии Ротару подтвердил слухи об участии артистки в программе «Голубой огонек».
Слово и Дело 22 декабря в 12:17
Кино

Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице

Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Мойка78 07:33
Здоровье

Стал известен график работы медицинских организаций в праздники

В пензенском минздраве утвержден график работы медучреждений во время новогодних праздников.В обычном круглосуточном режиме продолжат работу скорая помощь и стационары.
The Penza Post 06:18
Экономика

Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику

Совет директоров "Газпром" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
Российская газета 13:36
Происшествия

Младенца в коробке нашли в подъезде дома в Мытищах

Известия 06:21
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Общество

Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси

В некоторых федеральных органах власти уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок чиновников, сказал РБК источник, знакомый с ходом работы правительственной комиссии.
РБК 05:37
Футбол

«Вест Хэм» настроен продать Ярмоленко этой зимой

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах за "молотобойцев", забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Soccer.ru 12:48
Финансы

Госдолг Украины за месяц вырос почти на $1 млрд

Госдолг Украины за месяц вырос почти на $0,99 млрд и на 30 ноября 2019 года составил $82,83 млрд.
Rambler News Service 13:09
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Политика

Лукашенко предложил России стать частью Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Политика

Володин проводит встречу с Медведчуком

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник проводит встречу с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
РИА Новости 12:27
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов уходящего десятилетия

Самым успешным в денежном плане за период с 2010 по 2020 год оказался музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), по подсчетам журнала Forbes за этот временной промежуток ему удалось заработать порядка $950 млн.
VSE42.RU 11:36
Общество

Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу некурительного табака

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Lenta.ru 13:08
Экономика

Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости 11:27
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Ожидается, что позже на российском рынке появятся и другие версии Kia Seltos, имеющие полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,6 MPI, а также шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.
ФАН вчера в 16:18
Футбол

Слуцкий подшутил над Дзюбой, которого признали лучшим футболистом года

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в своем стиле подшутил над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, который был признан лучшим футболистом года второй раз подряд.
Спорт-Экспресс 06:46
Происшествия

В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове

"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.
РИА Новости 04:28
Происшествия

Причиной крушения Су-57 мог стать отказ электронной системы управления

Известия 02:06
Гаджеты

Складной смартфон Samsung может получить стеклянный дисплей

В Сети пока ходят слухи, что модель будет называться Samsung Galaxy Fold 2. Немного ранее в социальной сети Twitter информатор Ice Universe поделился сведениями о разработке корпорацией сверхтонкого покрытия из стекла для сгибающегося дисплея нового смартфона.
Актуальные Новости 12:23
Политика

Путин рассказал строителям Крымского моста о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань, вспомнил, как ему по ночам звонил бизнесмен Аркадий Ротенберг.
Online47.ru вчера в 06:17
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс 01:36
Транспорт

Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы

Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Национальная служба новостей 05:25
Происшествия

В Клинцах мужчина застрелил женщину

По неподтвержденной информации мужчина застрелил женщину и выстрелил в себя.
Новости Брянска 12:04
Общество

В Сибири село выставили на продажу вместе с жителями

URA.Ru 05:40
Экономика

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
РИА Новости 04:49
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