Экономика

VSE42.RUVSE42.RUРоссияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом

Уточняется, что активная покупка иностранной валюты объясняется прежде всего укреплением рубля перед декабрьскими праздниками, несмотря на то, что падение доллара при этом наблюдается небольшое.
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с чего всё началось

Исследование: россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

Россияне стали активнее покупать доллары и евро на фоне укрепления рубля перед Новым годом. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).
ТАССвчера в 19:07

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Исследование: россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

ТАССвчера в 19:07

Россияне стали закупаться валютой к Новому году

Lenta.ruвчера в 19:48

Россияне стали чаще покупать валюту перед Новым годом

Life.ruвчера в 20:05

Россияне стали закупать доллары и евро

News.ruвчера в 20:15

Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

Известиявчера в 23:38

Россияне начали скупать доллары и евро перед Новым годом — исследование

Телеканал 360°02:03

Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом

VSE42.RUвчера в 23:55
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Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Общество

Су-57 в Хабаровском крае разбился при испытаниях

Истребитель Т-50 (Су-57) разбился под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае при проведении испытаний двигателя.
РБК вчера в 23:33
Политика

Володин высказался за точечную корректировку Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с законодателями высказался за точечную корректировку Конституции, чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в РФ.
РИА Новости 10:30
Авто

Дилер Bentley отзывает в России семь автомобилей

ООО "Фольксваген Груп Рус" - российский дилер Bentley - отзывает семь транспортных средств моделей Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24.
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Фёдор Смолов — о желании поиграть в Европе, «Локомотиве» и «Краснодаре»

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Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию

На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Волга-Медиа вчера в 23:34
Политика

Лукашенко хочет от России газовых компенсаций за Чернобыль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России, как правопреемницы Советского Союза, помочь соседней стране, пострадавшей в 1986 году от катастрофы на ЧАЭС.
Ruposters.ru 07:15
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Общество

В Москве госпитализировали Галину Волчек

Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
REGNUM 01:48
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс 01:36
Происшествия

Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Газета.Ru 11:11
Общество

Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

RT на русском 00:55
Общество

Отец снял на видео, как тигр нападет на сына в зоопарке

В Сети появилось видео того, как его сын по имени Шон позирует перед камерой у вольера с тигром.
Московский Комсомолец 09:33
Экономика

Глава «Роскино» ответила на сообщения о смене руководства

Гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе заявила РБК, что не получала никаких уведомлений о смене руководства от совета директоров.
РБК 12:16
Общество

В Минфине предложили использовать такси для передвижения чиновников

Министерство финансов России подготовило предложения об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников.
RT на русском 11:55
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
Политика

Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту

Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Суть событий вчера в 12:51
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Ожидается, что позже на российском рынке появятся и другие версии Kia Seltos, имеющие полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,6 MPI, а также шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.
ФАН вчера в 16:18
Футбол

Кадыров раскритиковал фанатов «Ахмата»: будто я их болеть заставляю

РИА Новости 05:41
Экономика

Совет директоров «Газпрома» одобрил новую дивидендную политику

Совет директоров «Газпрома» принял одобренную правлением новую дивидендную политику, сообщил «Интерфакс».
РБК 07:41
Политика

Александр Лукашенко рассказал об упущенных возможностях в интеграции

Александр Лукашенко рассказал об упущенных возможностях в интеграции Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью главному редактору российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.
Коммерсантъ 11:07
Авто

Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

Остановить автомобиль при отказе тормозной системы поможет стояночный тормоз, если он не электронный и управляется не с кнопки, — рычаг стояночного тормоза нужно затягивать плавно, чтобы не пустить автомобиль в занос.
Rambler News Service вчера в 01:51
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РБК: компания Курченко лишилась монополии на экспорт угля из Донбасса

Подконтрольная бизнесмену Сергею Курченко компания «Газ-Альянс» утратила статус единственного поставщика угля из Донбасса, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:43
Общество

«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
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Фадеев рассказал о русофобских настроениях Наргиз

Pravda.Ru 11:45
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Суд назначил 100 тыс. рублей штрафа участнику акции 27 июля Раджабову

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Болельщики «Краснодара» выбрали лучшего футболиста в истории клуба

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Андрей Черкасов скоро впервые станет отцом

Ведущий поделился радостью с подписчиками Звезда проекта "Дом − 2" Андрей Черкасов и его избранница Кристина Ослина сообщили поклонникам радостную новость — они готовятся к пополнению в семье.
WomanHit.ru 11:14
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Представители АвтоВАЗа подвели итоги 2019 года для бренда LADA

Представители компании АвтоВАЗ решили подвести итоги 2019 года для бренда LADA.
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