Россияне стали активнее покупать доллары и евро на фоне укрепления рубля перед Новым годом. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

с чего всё началось

Уточняется, что активная покупка иностранной валюты объясняется прежде всего укреплением рубля перед декабрьскими праздниками, несмотря на то, что падение доллара при этом наблюдается небольшое.

Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом

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