Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами
В июле 2020 года доля россиян, которые использовали кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".В источнике
С чего всё началось
Граждане подсели на кредитки
Карточки перестали откладывать «про запас» По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума.
Коммерсантъ17:59
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