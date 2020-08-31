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Газета.Ru
Газета.Ru

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

В июле 2020 года доля россиян, которые использовали кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Граждане подсели на кредитки

Карточки перестали откладывать «про запас» По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума.
Коммерсантъ17:59
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Газета.Ru

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Газета.Ru01:59
Коммерсантъ

Граждане подсели на кредитки

Коммерсантъ17:59
Вести.Ru

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Вести.Ru00:05
Телеканал 360°

Использование кредиток сразу после получения достигло максимума

Телеканал 360°22:18
Эхо Москвы

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Эхо Москвы19:06
URA.Ru

Россияне побили рекорд по использованию кредиток

URA.Ru19:00
РБК

СМИ узнали о поменявшемся отношении россиян к кредиткам

РБК01:12

В Совфеде допустили уход Черногории от антироссийской ориентации

Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев полагает, что Черногория может изменить стратегический курс и уйти от антироссийской ориентации после парламентских выборов.
Московский Комсомолец01:48

Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП

Адвокат обвиняемого по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев показал в эфире телеканала НТВ 30 августа видео, которое, по его мнению, позволит «разнести» его оппонентов в суде.
Известиявчера в 09:18
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Эрдоган назвал глав Франции и Греции «жадными и некомпетентными»

Анкара, 31 августа 2020, 08:04 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал лидеров Франции и Греции как «жадных и некомпетентных» в контексте обострения напряженности между Анкарой, Афинами и Парижем в Средиземном море, сообщает Le Figaro.
REGNUM01:04
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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