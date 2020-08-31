Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Общественная служба новостей 6

В июле 2020 года доля россиян, которые использовали кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".