Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами
Доля россиян, которые используют кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума в июле. Такие данные приводит Бюро кредитных историй (БКИ). Уровень утилизации лимита, то есть совершение покупки или получение средств в банкомате, вырос до 68%.В источнике
С чего всё началось
Граждане подсели на кредитки
Рост утилизации лимита в июле отмечался по всему диапазону сумм: от 10 тыс. до более 100 тыс. руб. Таким образом, более активно сразу использовать кредитные карты стали как заемщики с небольшим доходом, которым исходно устанавливают минимальные лимиты, так и более состоятельные.
Коммерсантъ17:59
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