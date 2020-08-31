Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Вести.Ru
Вести.Ru

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Доля россиян, которые используют кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума в июле. Такие данные приводит Бюро кредитных историй (БКИ). Уровень утилизации лимита, то есть совершение покупки или получение средств в банкомате, вырос до 68%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Граждане подсели на кредитки

Рост утилизации лимита в июле отмечался по всему диапазону сумм: от 10 тыс. до более 100 тыс. руб. Таким образом, более активно сразу использовать кредитные карты стали как заемщики с небольшим доходом, которым исходно устанавливают минимальные лимиты, так и более состоятельные.
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии
РБК

СМИ узнали о поменявшемся отношении россиян к кредиткам

РБК01:12
Вести.Ru

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Вести.Ru00:05
Коммерсантъ

Граждане подсели на кредитки

Коммерсантъ17:59
Телеканал 360°

Использование кредиток сразу после получения достигло максимума

Телеканал 360°22:18
Эхо Москвы

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Эхо Москвы19:06
URA.Ru

Россияне побили рекорд по использованию кредиток

URA.Ru19:00
МИР 24

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

МИР 2423:36

Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь»

Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь» Riverstretch Trading & Investments (RT&I), являющаяся сейчас основным владельцем девелоперской компании O1 Properties, намерена продать бывшую овощебазу «Красная Пресня» на северо-западе Москвы.
Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь»
Коммерсантъ17:59

Банк Китая потерял 11,51% чистой прибыли за первое полугодие

Пекин, 31 августа 2020, 08:15 — REGNUM Чистая прибыль Банка Китая, являющегося одним из четырех крупнейших государственных заемщиков страны, просела на 11,51% за первую половину 2020 года, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.
REGNUM01:15

Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае

Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.
РБК01:28
13

Fox снимет мультфильм по мотивам сериала «Секретные материалы»

Главными героями анимационных серий станут антиподы Малдера и Скалли – агенты-неудачники Компания Fox разрабатывает комедийный анимационный сериал под названием «The X-Files: Albuquerque» («Секретные материалы: Альбукерке»).
Inc-news.ru29 августа в 10:27