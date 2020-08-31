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Вести.Ru
Вести.Ru

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Доля россиян, которые используют кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума в июле. Такие данные приводит Бюро кредитных историй (БКИ). Уровень утилизации лимита, то есть совершение покупки или получение средств в банкомате, вырос до 68%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Граждане подсели на кредитки

По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. Эксперты полагают, что пандемия изменила отношение к кредиткам как к запасному инструменту — люди перестали получать их «на всякий случай».
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии
Российская газета

Граждане России начали активнее пользоваться кредитными картами

Российская газета02:49
РБК

СМИ узнали о поменявшемся отношении россиян к кредиткам

РБК01:12
URA.Ru

Россияне побили рекорд по использованию кредиток

URA.Ru19:00
Телеканал 360°

Использование кредиток сразу после получения достигло максимума

Телеканал 360°22:18
Эхо Москвы

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Эхо Москвы19:06
Вести.Ru

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Вести.Ru00:05
Коммерсантъ

Граждане подсели на кредитки

Коммерсантъ17:59

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за мощного тайфуна "Майсак", который будет оказывать влияние на погоду ночью и днём 3 сентября, а также ночью 4 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Владивосток-Новости01:42
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После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
Интерфакс02:24
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«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития в новом макропрогнозе существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию прогноза, которая обсуждается сейчас профильными ведомствами.
РИА Новости02:34
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В Петербурге остановлено метро от «Шушар» до «Проспекта Славы»

Петербургскии метрополитен Дарья Драи © ИА REGNUM Движение по фиолетовой, пятой линии метро было остановлено в 09:25 мск 31 августа "по технической причине" между станциями "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы".
REGNUM02:43
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NASA приступило к сборке межпланетной станции «Люси»

Задачей новой межпланетной станции «Люси», разрабатываемой NASA в рамках программы Discovery, будет дистанционное исследование нескольких троянских астероидов Юпитера, которые находятся в окрестностях точек Лагранжа L4 и L5 в системе Солнце — Юпитер и орбитальном резонансе 1:1 с планетой.
N+102:38
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Штаб Тихановской анонсировал ее обращение к Совбезу ООН

По данным агентства, Тихановская обратится к Совбезу ООН по видеосвязи и сделает это по приглашению Эстонии, которая сейчас входит в состав отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа.
РБК03:10

Фомин и Соболев вызваны в сборную России по футболу

Москва, 30 августа 2020, 23:00 — REGNUM В национальную сборную России по футболу вызваны полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин и нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.
REGNUMвчера в 16:00
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России пообещали катастрофу с налогами

Глава центра, директор Института экономики роста имени Столыпина Анастасия Алехнович отметила, что программы господдержки, которые пообещали компаниям (кредиты на зарплату, отсрочка налогов), позволили многим из них пережить кризис.
Lenta.ru03:04
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