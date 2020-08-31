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Вести.Ru
Вести.Ru

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Доля россиян, которые используют кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума в июле. Такие данные приводит Бюро кредитных историй (БКИ). Уровень утилизации лимита, то есть совершение покупки или получение средств в банкомате, вырос до 68%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Граждане подсели на кредитки

Карточки перестали откладывать «про запас» По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума.
Коммерсантъ17:59
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Газета.Ru

Россияне стали активнее пользоваться кредитками

Газета.Ru01:59
РБК

СМИ узнали о поменявшемся отношении россиян к кредиткам

РБК01:12
URA.Ru

Россияне побили рекорд по использованию кредиток

URA.Ru19:00
Телеканал 360°

Использование кредиток сразу после получения достигло максимума

Телеканал 360°22:18
Эхо Москвы

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Эхо Москвы19:06
Вести.Ru

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Вести.Ru00:05
Коммерсантъ

Граждане подсели на кредитки

Коммерсантъ17:59

Минэкономики и ФАС не договорились об их разграничении с госзакупками

Минэкономики и ФАС не договорились об их разграничении с госзакупками Минэкономики и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока так и не смогли урегулировать давний спор о разграничении механизмов концессий и госзакупок — поэтому законопроект, который должен был разрешить эту проблему, будет внесен в правительство с разногласиями.
Коммерсантъ17:59

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
Интерфакс02:24
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Роскачество обнаружило в «Докторской» колбасе фрагменты слюнных желез

Эксперты оценили колбасу по 70 показателям качества и безопасности, в том числе на наличие посторонних ДНК, содержание крахмала, консервантов (бензойной и сорбиновой кислот), а также различных красителей и антибиотиков.
Российская газета01:00
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Планы оппозиции на случай передачи власти озвучил штаб Тихановской

Если белорусская оппозиция придет к власти, то сразу же будут приняты меры для проведения честных выборов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на штаб экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.
Live24вчера в 08:51
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