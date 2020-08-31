Минэкономики и ФАС не договорились об их разграничении с госзакупками

Минэкономики и ФАС не договорились об их разграничении с госзакупками Минэкономики и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока так и не смогли урегулировать давний спор о разграничении механизмов концессий и госзакупок — поэтому законопроект, который должен был разрешить эту проблему, будет внесен в правительство с разногласиями.