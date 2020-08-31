Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Вести.Ru
Вести.Ru

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Доля россиян, которые используют кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума в июле. Такие данные приводит Бюро кредитных историй (БКИ). Уровень утилизации лимита, то есть совершение покупки или получение средств в банкомате, вырос до 68%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Граждане подсели на кредитки

По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. Эксперты полагают, что пандемия изменила отношение к кредиткам как к запасному инструменту — люди перестали получать их «на всякий случай».
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии
Российская газета

Граждане России начали активнее пользоваться кредитными картами

Российская газета02:49
РБК

СМИ узнали о поменявшемся отношении россиян к кредиткам

РБК01:12
URA.Ru

Россияне побили рекорд по использованию кредиток

URA.Ru19:00
Телеканал 360°

Использование кредиток сразу после получения достигло максимума

Телеканал 360°22:18
Эхо Москвы

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Эхо Москвы19:06
Вести.Ru

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Вести.Ru00:05
Коммерсантъ

Граждане подсели на кредитки

Коммерсантъ17:59

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело
Интерфакс02:24
2,9K

Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП

Адвокат обвиняемого по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев показал в эфире телеканала НТВ 30 августа видео, которое, по его мнению, позволит «разнести» его оппонентов в суде.
Известиявчера в 09:18
245

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
284

В партии Порошенко потребовали отставки замглавы делегации по Донбассу

Депутат Верховной рады Украины от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз выступила за отставку замглавы делегации по Донбассу Витольда Фокина.
РЕН ТВвчера в 09:41
38

В Петербурге остановлено метро от «Шушар» до «Проспекта Славы»

Петербургскии метрополитен Дарья Драи © ИА REGNUM Движение по фиолетовой, пятой линии метро было остановлено в 09:25 мск 31 августа "по технической причине" между станциями "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы".
REGNUM02:43
7