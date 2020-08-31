Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

ФАН 20

Доля россиян, которые используют кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума в июле. Такие данные приводит Бюро кредитных историй (БКИ). Уровень утилизации лимита, то есть совершение покупки или получение средств в банкомате, вырос до 68%.