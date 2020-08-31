Россияне стали чаще пользоваться кредитными картами
Смотрите также
Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве
Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом
После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело
Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице
ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для ИГ
Суд по делу Ефремова возобновился
Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае
Между Индией и Китаем снова начались вооруженные столкновения
В Берлине полиции пришлось отгонять демонстрантов от рейхстага
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на хлебокомбинате
На выборах в парламент Черногории обработано более 98% бюллетеней
Россияне стали чаще пользоваться кредитными картами
ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для ИГ
После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело
На выборах в парламент Черногории обработано более 98% бюллетеней
В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса
Жителей России предупредили о сильных морозах зимой
Между Индией и Китаем снова начались вооруженные столкновения
Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США
Доля граждан, использующих кредитные карты, увеличилась и достигла исторического максимума. Об этом свидетельствует статистика бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» 31 августа.В источнике
С чего всё началось
Граждане подсели на кредитки
По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. Эксперты полагают, что пандемия изменила отношение к кредиткам как к запасному инструменту — люди перестали получать их «на всякий случай».
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии