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Известия
Известия

Россияне стали чаще пользоваться кредитными картами

Доля граждан, использующих кредитные карты, увеличилась и достигла исторического максимума. Об этом свидетельствует статистика бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» 31 августа.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Граждане подсели на кредитки

По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. Эксперты полагают, что пандемия изменила отношение к кредиткам как к запасному инструменту — люди перестали получать их «на всякий случай».
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии
Российская газета

Граждане России начали активнее пользоваться кредитными картами

Российская газета02:49
РБК

СМИ узнали о поменявшемся отношении россиян к кредиткам

РБК01:12
URA.Ru

Россияне побили рекорд по использованию кредиток

URA.Ru19:00
Телеканал 360°

Использование кредиток сразу после получения достигло максимума

Телеканал 360°22:18
Эхо Москвы

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Эхо Москвы19:06
Вести.Ru

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Вести.Ru00:05
Коммерсантъ

Граждане подсели на кредитки

Коммерсантъ17:59

На Ленинградской АЭС запустили ядерный реактор нового энергоблока

«На Ленинградской АЭС (входит в состав электроэнергетического дивизиона Росатома) стартовал заключительный этап физического пуска новейшего энергоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200», — отметили в компании.
На Ленинградской АЭС запустили ядерный реактор нового энергоблока
РБК03:46

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
Интерфакс02:24
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Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае

Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.
РБК01:28
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Генштаб Беларуси: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Начальник главного управления Генерального штаба вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ заявил о том, что сопредельные с республикой страны НАТО усиливают военный потенциал и разведывательную деятельность в непосредственной близости от границ Республики.
Российская газета17:31
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«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства.
РИА Новости02:34
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