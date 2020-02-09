Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро. Об свидетельствуют данные банка "Русский стандарт", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

с чего всё началось

Издание отмечает, что в сравнении с январем 2019 года количество покупателей американского доллара выросло на 24%, а сумма приобретаемой валюты увеличилась на 3%, сообщает ТАСС. В то же время продажи евро снизились на 8%, чем за аналогичный период в прошлом году. Средняя сумма покупки упала на 14%.

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