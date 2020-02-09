Экономика
Гудвилл.онлайнРоссияне стали активнее скупать иностранную валюту
Издание отмечает, что в сравнении с январем 2019 года количество покупателей американского доллара выросло на 24%, а сумма приобретаемой валюты увеличилась на 3%, сообщает ТАСС. В то же время продажи евро снизились на 8%, чем за аналогичный период в прошлом году. Средняя сумма покупки упала на 14%.
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с чего всё началось
Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро. Об свидетельствуют данные банка "Русский стандарт", имеющиеся в распоряжении ТАСС.ТАССвчера в 02:03
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Госсредства на льготное автокредитование могут закончиться в марте
Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 году, могут закончиться к концу марта, сообщил своим дилерам АвтоВАЗ.
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Российская супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер помирились через несколько месяцев после разрыва.
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Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
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Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
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Робот-медсестра научилась безболезненно брать кровь из вены
Недавно американские ученые протестировали робота, который берет кровь из вены, и сообщается, что эксперименты прошли удачно.
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В Кремле прокомментировали эскалацию ситуации в Сирии
Москва обеспокоена ситуацией в Сирии в связи с эскалацией в Идлибе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Взрыв прогремел на подстанции в подмосковном Подольске.
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Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
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Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
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Создатели «Федора» разрабатывают робота с приводами нового типа
Речь идет о системе на основе т.н. "нежестких шарниров", которая позволит новому роботу от создателей "Федора" двигаться более плавным и естественным образом.
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В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
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Алли грозит дисквалификация за видео про коронавирус
По данным Daily Mail, дисциплинарная комиссия потребовала от англичанина объяснений относительно данного видео, футболисту грозит дисквалификация за расизм.
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Преемница Меркель ушла в отставку
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На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники правоохранительных органов задержали столичного автомобилиста, совершившего 2126 дорожно-транспортных нарушений.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
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«Челси» стал самым прибыльным клубом за 2 последних трансферных окна
Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал отчет о трансферном балансе клубов за два последних трансферных окна.
Армия и оружие
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала в своем Facebook о том, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ перед своей ротацией занимались мародерством в селе Пески, расположенном на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 70
Происшествия
Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником
Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
Кино
В Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар»
Лучшим актером признан Хоакин Феникс, сыгравший роль Джокера в одноименном фильме.
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Понсе: мы созванивались с Шуниным, я извинился перед ним
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что лично принёс извинения голкиперу «Динамо» Антону Шунину, которому он попал в грудь ногой в матче чемпионата России.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Наука
Колеса с актуаторами позволили управлять наклоном и дорожным просветом робота
В 2019 году инженеры под руководством Джонатана Робертса (Jonathan Roberts) из Квинслендского технологического университета предложили использовать в таких колесах не пассивные амортизаторы, а актуаторы, способные постоянно сдвигать расположение оси вращения колеса и тем самым влиять на параметры движения.
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В Минобрнауки отменили приказ о контактах ученых с иностранцами
Глава Миноборнауки Валерий Фальков сообщил об отмене приказа, который регламентирует контакты российских ученых с иностранными коллегами.
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В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 20 тысяч человек
Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России остаются 20 тысяч человек.
Гаджеты
Samsung показала новый складной телефон на «Оскаре»
Ролик с раскладушкой Samsung показали на церемонии кинопремии во время одного из рекламных блоков.