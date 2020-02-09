Экономика

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнРоссияне стали активнее скупать иностранную валюту

Издание отмечает, что в сравнении с январем 2019 года количество покупателей американского доллара выросло на 24%, а сумма приобретаемой валюты увеличилась на 3%, сообщает ТАСС. В то же время продажи евро снизились на 8%, чем за аналогичный период в прошлом году. Средняя сумма покупки упала на 14%.
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с чего всё началось

Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро. Об свидетельствуют данные банка "Русский стандарт", имеющиеся в распоряжении ТАСС.
ТАССвчера в 02:03

Подробнее о событии

Исследование показало, что россияне в январе стали активно покупать валюту

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Клопсвчера в 04:19

Петербуржцы и москвичи чаще других россиян покупали в январе доллары и евро

78.ruвчера в 03:07

Россияне резко закупились долларами

Lenta.ruвчера в 07:37

Россияне после Нового года побежали скупать валюту

Телеканал 360°вчера в 02:51

Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

ТАССвчера в 02:03
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

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Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

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В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 20 тысяч человек

Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России остаются 20 тысяч человек.
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Ролик с раскладушкой Samsung показали на церемонии кинопремии во время одного из рекламных блоков.
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