Экономика

ВедомостиВедомостиРоссияне стали активно скупать акции

Число розничных инвесторов на фондовом рынке увеличивается – к 1 декабря брокерские счета на Московской бирже открыли 3,5 млн человек. С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
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с чего всё началось

Россияне стали активно скупать акции

По данным биржи, 322 000 розничных инвесторов в ноябре провели хотя бы одну сделку, только 70 000 человек проводят операции ежедневно. Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
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