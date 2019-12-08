Экономика

ВедомостиВедомостиРоссияне стали активно скупать акции

Число розничных инвесторов на фондовом рынке увеличивается – к 1 декабря брокерские счета на Московской бирже открыли 3,5 млн человек. С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
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с чего всё началось

Россияне стали активно скупать акции

По данным биржи, 322 000 розничных инвесторов в ноябре провели хотя бы одну сделку, только 70 000 человек проводят операции ежедневно. Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
Ведомости08 декабря в 03:27

Подробнее о событии

Чего ждать от российского рынка акций и куда вкладывать?

ТАССвчера в 07:17

Россияне начали скупать акции

Российская газета08 декабря в 22:47

Россияне начали активно скупать акции

Московский Комсомолец08 декабря в 10:28

«Сейчас растет все». Увеличилась активность россиян на рынке акций

BFM.ru08 декабря в 22:28

Инвестиции в акции в России увеличились на 51% с начала года

News.ru08 декабря в 08:40

«Ведомости»: Россияне резко начали скупать акции

БИЗНЕС Online08 декабря в 04:58

Россияне стали активно скупать акции

Ведомости08 декабря в 03:27
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Политика

Зеленский назвал свои политические принципы

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 21:00
Происшествия

В Новой Зеландии произошло землетрясение

Как передавало ИА REGNUM, 9 декабря на Белом острове в Новой Зеландии произошло извержение вулкана.
REGNUM 01:02
Политика

Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве накануне "нормандского" саммита в Париже стали "козырем и аргументом, которым пользовался президент России на переговорах".
РИА Новости вчера в 20:17
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонов по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Общество

Здоровая девочка 5 лет прожила в московской клинике из-за родителей

Пятилетняя девочка всю жизнь живет в московской клинике, так как родители считают ее больной и не хотят выпускать.
VSE42.RU 00:03
Политика

Лидеры «нормандской четвёрки» приняли итоговое коммюнике

Президенты России, Украины, Германии и Франции приняли на саммите «нормандской четвёрки» в Париже итоговое коммюнике.
RT на русском вчера в 17:48
Армия и оружие

Самолет ВВС США пролетел над секретным российским военным кораблем

Разведывательный самолет ВВС США пролетел над одним из наиболее секретных военных кораблей российского флота, который прямо сейчас находится в окрестностях Панамы.
Discover24 вчера в 01:33
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Авто

Lada Granta нового поколения появится в 2021 году

В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
За рулем Кубань вчера в 11:33
Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту разбился по пути в Антарктиду

ВВС Чили официально заявили, что самолет Hercules C130 с 38 людьми на борту, который перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, разбился.
Известия 00:20
Здоровье

Доктор Мясников назвал газировку, фастфуд и чипсы опасными для детей

Известный телеведущий доктор Мясников назвал продукт, в котором родители могут отказать своим детям с чистой совестью.
ToDay News Ufa 07 декабря в 10:19
Происшествия

Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

РИА Новости вчера в 15:04
Общество

ВЦИОМ узнал, как россияне относятся к зиме

Около половины россиян (46%) назвали любимым временем года лето, а вот зиму таковым считают лишь 8% россиян.
ТАСС вчера в 19:08
Шоу-бизнес

Федор Добронравов признался, что устал от вранья

Комсомольская правда вчера в 14:58
Политика

Франция подчеркнула выгоду «Северного потока – 2» для всего ЕС

Газопровод «Северный поток – 2» несет выгоду для всего Евросоюза, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Взгляд.ру вчера в 23:56
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия вчера в 07:05
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 09:30
Политика

Аваков рассказал об атмосфере на переговорах в нормандском формате

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о ходе переговоров в нормандском формате, проходящих в Париже, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 16:45
Общество

В России подорожает мобильная связь

Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 03:06
Происшествия

Суд оштрафовал ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске

Российская газета вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости вчера в 18:54
Спорт

Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
BFM.ru вчера в 08:18
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже

В рамках саммита Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.
РБК вчера в 23:07
Футбол

Клопп: матч с «Ливерпулем» будет для «Зальцбурга» сродни финалу ЛЧ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий по поводу предстоящего матча шестого тура группового отбора Лиги чемпионов, передает Союз европейских футбольных федераций (УЕФА).
Газета.Ru вчера в 23:02
Общество

Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck

Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.
РИА Новости вчера в 21:10
Игры

Анонсирована новая часть BioShock

Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
Sportbox.RU вчера в 11:33
Политика

Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 19:24
Футбол

«Лучший гол в моей карьере». Суарес забил «Майорке» пяткой

Sportbox.RU 08 декабря в 01:11
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