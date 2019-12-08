Число розничных инвесторов на фондовом рынке увеличивается – к 1 декабря брокерские счета на Московской бирже открыли 3,5 млн человек. С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.

с чего всё началось

По данным биржи, 322 000 розничных инвесторов в ноябре провели хотя бы одну сделку, только 70 000 человек проводят операции ежедневно. Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.

Транспорт РЖД обновили график движения поездов Новый график движения поездов в на период 2019-2020 годов РЖД традиционно вводит во второе воскресенье декабря.

Политика Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ В субботу в Сочи в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова покупать у Росси раз по 200 долларов, а нефть не по 63 доллара за баррель.

Кино Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Здоровье Доктор Мясников назвал опасный для детей продукт Известный телеведущий доктор Мясников назвал продукт, в котором родители могут отказать своим детям с чистой совестью.

Политика «Нафтогаз» прокомментировал предложение Медведева по газу Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева, который призвал стороны прийти к "нулевому варианту" для решения газового спора.

Общество Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.

Общество Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль «Кондопога», выполняющие задачи по плану похода в Норвежском море, попали в пятибалльный шторм.