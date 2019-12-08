Экономика

ВедомостиВедомостиРоссияне стали активно скупать акции

По данным биржи, 322 000 розничных инвесторов в ноябре провели хотя бы одну сделку, только 70 000 человек проводят операции ежедневно. Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось

Россияне стали активно скупать акции

Число розничных инвесторов на фондовом рынке увеличивается – к 1 декабря брокерские счета на Московской бирже открыли 3,5 млн человек. С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Ведомости03:27

Подробнее о событии

Россияне начали активно скупать акции

Московский Комсомолец10:28

«Ведомости»: Россияне резко начали скупать акции

БИЗНЕС Online04:58

Инвестиции в акции в России увеличились на 51% с начала года

News.ru08:40

СМИ: россияне стали активнее скупать акции

RuNews24.ru08:31

Россияне «пошли в акции». В бумаги каких компаний стоит вкладываться?

BFM.ru09:50

Россияне начали активно покупать акции

NewInform04:15

Россияне стали активно скупать акции

Ведомости03:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:37, Ашберн
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК 10:26
Политика

В Киеве завершилась акция оппозиции накануне «нормандского» саммита

Акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" завершилась на Майдане Независимости в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:15
Футбол

«Спартак» и «Ростов» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 10:06
Общество

Умер 21-летний рэпер Juice WRLD

Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
РИА Новости 11:16
Авто

В России перечислили самые популярные марки автомобилей

Как известно, в целом авторынок России по итогам ноября снова показал падение на 6,4% до 156 848 проданных машин.
Tvoe-avto.com 11:31
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили израильские истребители

Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
Lenta.ru 06:17
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 07:18
Кино

Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Комсомольская правда вчера в 06:25
Армия и оружие

Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
РИА Новости 11:39
Происшествия

Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

ТАСС 09:32
Футбол

«Динамо» в меньшинстве проиграло «Заре» в чемпионате Украины

Киевское "Динамо" потерпело поражение от луганской "Зари" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 12:12
Политика

Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Lenta.ru 11:28
Политика

Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже

Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
РИА Новости 05:45
Политика

Глава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году

8 декабря 1991 года главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской Пуще подписали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).
Lenta.ru 10:33
Происшествия

Сын Валерии попал в аварию под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 11:10
Футбол

Сон забил роскошный гол в ворота «Бернли»

"Тоттенхэм" разгромил "Бернли" в матче 16-го тура АПЛ.Один из голов в этой встрече забил форвард хозяев Хын-Мин Сон.
Soccer.ru вчера в 12:39
Футбол

Дубль Погребняка помог «Уралу» победить «Крылья Советов»

Sportbox.RU 07:56
Музыка

София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве

Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
REGNUM 06:17
Политика

Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
Интерфакс вчера в 13:10
Происшествия

В Удмуртии ребенок с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери

В Можге (Удмуртия) 13-летний мальчик с ДЦП скончался после того, как неделю провел рядом с телом умершей матери.
Русская Планета 09:46
Экономика

Трассу через Липецкую область будет строить бывший топ-менеджер «Газпрома»

Автором проекта строительства трассы из Западного Китая в Европу стал бывший топ-менеджер «Газпрома» Александр Рязанов.
Gorod48 05:52
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
RT на русском 10:13
Игры

Игра-симулятор Иисуса Христа скоро выйдет в Steam

Aobe.ru вчера в 18:59
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ожидает «возвращения Виктории Лопыревой в эскорт»

Ксения Собчак заявила, что в ближайшее время Виктория Лопырева может «вернуться в эскорт».
Актуальные Новости 10:43
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Культуромания вчера в 06:04
Армия и оружие

В ДНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков

РИА Новости 12:19
Хоккей

ЦСКА обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 12:15
Армия и оружие

Новейший катер-катамаран для ВМФ РФ успешно прошел госиспытания

Гидрографический катер катамаранного типа «Михаил Казанский» успешно завершил госиспытания в интересах ВМФ России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Политическая Экспертиза 09:58
Происшествия

На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Газета.Ru вчера в 15:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное