Экономика
ВедомостиРоссияне стали активно скупать акции
По данным биржи, 322 000 розничных инвесторов в ноябре провели хотя бы одну сделку, только 70 000 человек проводят операции ежедневно. Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
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с чего всё началось
Число розничных инвесторов на фондовом рынке увеличивается – к 1 декабря брокерские счета на Московской бирже открыли 3,5 млн человек. С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.Ведомости03:27
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В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
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В Киеве завершилась акция оппозиции накануне «нормандского» саммита
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Политика
Глава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году
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Происшествия
Сын Валерии попал в аварию под Петербургом
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Футбол
Сон забил роскошный гол в ворота «Бернли»
"Тоттенхэм" разгромил "Бернли" в матче 16-го тура АПЛ.Один из голов в этой встрече забил форвард хозяев Хын-Мин Сон.
Футбол
Дубль Погребняка помог «Уралу» победить «Крылья Советов»
Музыка
София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве
Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Политика
Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
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В Удмуртии ребенок с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери
В Можге (Удмуртия) 13-летний мальчик с ДЦП скончался после того, как неделю провел рядом с телом умершей матери.
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Автором проекта строительства трассы из Западного Китая в Европу стал бывший топ-менеджер «Газпрома» Александр Рязанов.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
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Игра-симулятор Иисуса Христа скоро выйдет в Steam
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ожидает «возвращения Виктории Лопыревой в эскорт»
Ксения Собчак заявила, что в ближайшее время Виктория Лопырева может «вернуться в эскорт».
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Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
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Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
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Армия и оружие
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Гидрографический катер катамаранного типа «Михаил Казанский» успешно завершил госиспытания в интересах ВМФ России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Происшествия
На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.