Число розничных инвесторов на фондовом рынке увеличивается – к 1 декабря брокерские счета на Московской бирже открыли 3,5 млн человек. С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.

с чего всё началось

По данным биржи, 322 000 розничных инвесторов в ноябре провели хотя бы одну сделку, только 70 000 человек проводят операции ежедневно. Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.

Политика Адвокату студента ВШЭ Жукова пригрозили статьей за госизмену Журналист Илья Крамник прокомментировал признание адвоката Ильи Новикова, который представлял в суде интересы осужденного за экстремистские призывы студента ВШЭ Егора Жукова, в финансировании вооруженных сил Украины.

Политика Пресс-секретарь Медведева назвал манипуляцией расследование ФБК Пресс секретарь главы правительства РФ Дмитрия Медведева прокомментировал расследование ФБК о полетах его жены на бизнес-джете, связанном с ВТБ через офшор.

Гаджеты Характеристики Samsung Galaxy S10 Lite подтверждены бенчмарком Как уже ранее сообщалось, удешевленный флагман Samsung Galaxy S10 Lite на некоторых рынках появится как Galaxy A91.

Футбол Министр спорта Колобков назвал фанатский протест неправильным Министр спорта России Павел Колобков назвал фанатский протест против жестокости со стороны сотрудников правоохранительных органов неправильным.

Общество Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.

Происшествия Число погибших в одесском колледже при пожаре возросло до 10 Число погибших при пожаре в колледже в Одессе возросло до 10 человек. Об этом сообщает госслужба Украины по ЧС на своей странице в Facebook.

Общество Основанный Кудриным фонд закроет часть программ и сократит сотрудников Поставить на hold Большая часть сотрудников основанного главой Счетной палаты Алексеем Кудриным фонда "Диалог" (ранее назывался Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив) в ближайшие два месяца покинет его.

Общество Названы разрушающие кишечник продукты Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.