Экономика
ВедомостиРоссияне стали активно скупать акции
По данным биржи, 322 000 розничных инвесторов в ноябре провели хотя бы одну сделку, только 70 000 человек проводят операции ежедневно. Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Число розничных инвесторов на фондовом рынке увеличивается – к 1 декабря брокерские счета на Московской бирже открыли 3,5 млн человек. С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.Ведомости03:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:19, Ашберн
Происшествия
Во Владивостоке эвакуировали шесть школ
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Общество
Сибирский Левша делает самую маленькую копию монеты
Микроминиатюрист из Академгородка Владимир Анискин, научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН, хочет изготовить самую маленькую копию знаменитого червонца Госбанка СССР.
Общество
В созданном Кудриным комитете анонсировали сокращения
В Комитете гражданских инициатив грядут сокращения. РБК сообщает, что большая часть его программ в ближайшие месяцы будет прекращена.
Недвижимость
В России за год подорожало вторичное жильё
Лидером по росту цен в Сибири стали Новокузнецк и Братск: жильё в этих городах подорожало за год на 14% (квадратный метр сейчас в среднем стоит 42,6 тысяч рублей).
Шоу-бизнес
Петросян женился на своей любовнице
СМИ узнали, что юморист Евгений Петросян женился в пятый раз. Его супругой ожидаемо стала помощница мэтра Татьяна Брухунова.
Авто
Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет выше
"Мнение общественности было бы совершенно иным, если бы люди проводили аналогию лишь с последними моделями LADA, например, XRAY или Vesta, а не с теми, которые с давних времен стоят в гараже у дедушки или куплены родителями больше десятка лет назад", - сообщает Autonews.ru.
Хоккей
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отправлен в ВХЛ
В 11 играх нынешнего сезона у Кравцова два гола и одна результативная передача при показателе полезности «-4». В результате не выдержал даже Владимир Юрзинов, который принял непростое для себя решение отправить игрока в ВХЛ в команду «Челмет».
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.
Общество
Четверть российских компаний повысит зарплаты в 2020 году
Число компаний, которые намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2020 году, выросло до 25%.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Политика
Йенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО
НАТО не считает Россию врагом альянса. Такое неожиданное заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг.
Политика
В Париже забросали яйцами украинцев
Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
Политика
В Минске шествие против интеграции направилось к посольству России
Общество
Представительница ЮАР стала «Мисс Вселенной»
Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Здоровье
Жители Рубцовска вышли на митинг против закрытия больниц
Митинг против закрытия круглосуточного стационара противотуберкулезной больницы и перевода пациентов в Лебяженскую туббольницу прошел в Рубцовске 8 декабря.
Здоровье
Сахалинцы могут задать вопросы врачам в Instagram
В ходе дискуссии сахалинцы смогут задать вопрос по поводу диагностики, лечения или любой другой темы в рамках компетенции врача.
Политика
МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов
Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.
Политика
Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента
В Киеве перед Офисом президента Украины Владимира Зеленского началась акция «Стояние на Банковой», объявленная накануне проведения «нормандского саммита».
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Единоборства
Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя
Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
Политика
Политолог обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма
Документ подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от Российской Федерации (РСФСР), Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Республики Беларусь, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.
Армия и оружие