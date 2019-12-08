Экономика

ВедомостиВедомостиРоссияне стали активно скупать акции

Число розничных инвесторов на фондовом рынке увеличивается – к 1 декабря брокерские счета на Московской бирже открыли 3,5 млн человек. С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

Россияне стали активно скупать акции

По данным биржи, 322 000 розничных инвесторов в ноябре провели хотя бы одну сделку, только 70 000 человек проводят операции ежедневно. Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
Ведомости03:27

Подробнее о событии

Физлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке

Коммерсантъ17:57

Россияне начали активно скупать акции

Московский Комсомолец10:28

Россияне начали активно покупать акции

NewInform04:15

Инвестиции в акции в России увеличились на 51% с начала года

News.ru08:40

«Ведомости»: Россияне резко начали скупать акции

БИЗНЕС Online04:58

Россияне «пошли в акции». В бумаги каких компаний стоит вкладываться?

BFM.ru09:50

Россияне стали активно скупать акции

Ведомости03:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:45, Ашберн
Общество

Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря

Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
КТВ-Луч 05:20
Политика

В Париже забросали яйцами украинцев

Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
РИА Новости 12:44
Политика

Зеленский перед переговорами с Путиным наслушался вредных советов

Помимо ожидаемых рекомендаций – например, не обсуждать в Париже газовый вопрос – Порошенко дал «самый важный совет: не доверять Путину».
Новостной фронт 14:00
Армия и оружие

США не смогут догнать Россию в разработке гиперзвукового оружия

Россия настолько превзошла Соединенные Штаты в разработках перспективного гиперзвукового оружия, что министру обороны США Марку Эсперу пришлось признаться на прошедшем в Калифорнии форуме по безопасности в том, что его страна вынуждена вкладывать «каждый свободный доллар», лишь бы приблизиться к успехам российского военного ведомства, возглавляемого Сергеем Шойгу.
ФАН 13:32
Политика

Генсек НАТО: Россия не является врагом альянса

В НАТО не считают, что РФ является врагом или противником Североатлантического альянса.
REGNUM 19:58
Технологии

Звонить через WhatsApp стало проще и удобнее

WhatsApp получил поддержку ожидания вызовов, таким образом звонить через мессенджер стало проще и удобнее.
Профиль 06 декабря в 09:09
Происшествия

Школы и вузы на Дальнем Востоке эвакуируют из-за угрозы взрыва

Коммерсантъ 20:28
Политика

Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
Газета.Ru 18:54
Общество

ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией

Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.
Lenta.ru 16:47
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru вчера в 05:23
Армия и оружие

Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол

Российская газета 18:11
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Культуромания вчера в 06:04
Политика

В Белоруссии устроили митинг против интеграции с Россией

Новые Известия вчера в 07:55
Футбол

«Милан» обыграл «Болонью» в выездном матче Серии А

В Болонье завершился матч 15-го тура Серии А. На стадионе «Ренато Далаль’Ара» встречались «Болонья» и «Милан».
Sport24.ru 16:38
Спорт

Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Московский Комсомолец вчера в 10:21
Общество

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК 03:40
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 07:18
Происшествия

На МКАД остановили горящий автомобиль с пьяным водителем за рулем

ТАСС 16:28
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета 19:35
Шоу-бизнес

Сергей Нетиевский прокомментировал уход Юлии Михалковой

Бывший директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский стал гостем "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".
Дни.ру 06 декабря в 02:45
Общество

ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 11:30
Наука

Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь

Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Sibnet Новости 06 декабря в 07:33
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Кино

Умер актер из «Кинг-Конга» и сериала «Звездный путь» Рене Обержонуа

Американский режиссер и актер Рене Обержонуа, который известен по съемкам в фильме «Кинг-Конг» и телесериале «Звездный путь», скончался в воскресенье, 8 декабря, в возрасте 79 лет.
Вечерняя Москва 18:59
Технологии

Ученые придумали, как спасти осетра от браконьеров

Как рассказали ученые-гидробиологи, новый метод основан на анализе специфических биохимических маркеров – в частности, исследуется состав жирных кислот, попадающих в организм рыб с пищей.
РИА Новости 19:00
Авто

Компания Lynk & Co продемонстрировала новый купе-кроссовер

Новинка является купеобраной вариацией Lynk & Co 01. Но она обзавелась некоторыми преимуществами, которые затем применят на модели 01.
CarsWeek.ru вчера в 02:11
Кино

В сети появился первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»

Первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли появился в сети. Ролик опубликован на YouTube-канале WBRussia.
Известия 20:08
Здоровье

Забайкальцам рекомендуют не ездить в Китай из-за легочной чумы

Жителям Забайкальского края посоветовали воздержаться от поездок в Китай из-за зарегистрированных случаев легочной чумы во Внутренней Монголии.
Московский Комсомолец Чита 19:15
Здоровье

Браслеты вместо историй болезни вводят для пациентов в Приморье

Два медицинских учреждения в Приморском крае стали участниками пилотного проекта по внедрению специальных браслетов для пациентов со штрихкодом.
Известия 06 декабря в 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное