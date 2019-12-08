Число розничных инвесторов на фондовом рынке увеличивается – к 1 декабря брокерские счета на Московской бирже открыли 3,5 млн человек. С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.

с чего всё началось

С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико. По данным биржи, 322 000 розничных инвесторов в ноябре провели хотя бы одну сделку, только 70 000 человек проводят операции ежедневно.

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