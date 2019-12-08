Число розничных инвесторов на фондовом рынке увеличивается – к 1 декабря брокерские счета на Московской бирже открыли 3,5 млн человек. С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.

Политика Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".

Фигурное катание Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.

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Гаджеты Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.

Транспорт На станциях МЦД начали закрывать турникеты На МЦД действуют три тарифные зоны. Проезд в "Центральной" зоне стоит как в метро, 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка".