Экономика
ВедомостиРоссияне стали активно скупать акции
Число розничных инвесторов на фондовом рынке увеличивается – к 1 декабря брокерские счета на Московской бирже открыли 3,5 млн человек. С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
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В Минске прошла акция оппозиции против интеграции с Россией
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