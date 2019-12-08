Экономика

ВедомостиВедомостиРоссияне стали активно скупать акции

Число розничных инвесторов на фондовом рынке увеличивается – к 1 декабря брокерские счета на Московской бирже открыли 3,5 млн человек. С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россияне стали активно скупать акции

Ведомости03:27

«Ведомости»: Россияне резко начали скупать акции

БИЗНЕС Online04:58

Жители РФ стали активно скупать акции

Бизнес-новости в Кирове06:26

Россияне начали активно покупать акции

NewInform04:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:32, Ашберн
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области

RT на русском 02:28
Политика

Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу

Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
Российская газета 00:52
Наука

Ученые выявили три этапа старения человека на основе анализов крови

Интерфакс 05:12
Происшествия

Подтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова

REGNUM 02:42
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости вчера в 18:20
Культура

Художник съел проданную за 120 тысяч долларов работу коллеги

Американский художник Дэвид Датуна съел работу своего коллеги итальянского художника Маурицио Каттелана.
МИР 24 06:00
Музыка

Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве. Видео выступления опубликовано на фан-странице артистки в Instagram.
РБК 04:50
Общество

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК 03:40
Здоровье

При гипертонии эти 10 продуктов нормализуют артериальное давление

Названы десять продуктов, помогающие гипертоникам нормализовать артериальное давление.
Ugpressa.ru вчера в 07:55
Политика

Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
РИА Новости вчера в 15:53
Политика

Северная Корея заявила о проведении важного испытания на космодроме

Ferra 05:36
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка с признанием Аскер-заде в любви Костину

Со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка исчезла ставшая недавно знаменитой табличка с признанием в любви телеведущей канала «Россия-1» Наили Аскер-заде главе госбанка ВТБ Андрею Костину.
FreeNews-Volga 04:03
Происшествия

Задержан предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

Газета.Ru 05:53
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
Газета.Ru 03:44
Футбол

Российский судья Карасев обслужит игру «Боруссии» в Лиге чемпионов

Российский арбитр Сергей Карасев обслужит игру шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и пражской "Славией".
Газета.Ru 05:45
Единоборства

Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса

В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
Общество

Фанаты «Спартака» обратились в СК после слов Запашного о болельщиках

Мойка78 вчера в 10:00
Политика

Борис Джонсон рассказал о своем самом непристойном поступке

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал своим самым непристойным поступком в жизни езду на велосипеде по тротуарам.
ТАСС 06:16
Общество

Подозреваемый в убийстве Хангошвили работал в спецназе ФСБ

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков нес службу в отряде спецназначения ФСБ «Вымпел», сообщает Der Spiegel.
Полит.ру вчера в 02:25
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

Московский Комсомолец вчера в 13:00
Гаджеты

Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.
Газета DAILY 06 декабря в 16:10
Армия и оружие

Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Газета.Ru 05:41
Транспорт

На станциях МЦД начали закрывать турникеты

На МЦД действуют три тарифные зоны. Проезд в "Центральной" зоне стоит как в метро, 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка".
Интерфакс 05:10
Происшествия

В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил

В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Газета.Ru 01:20
Общество

В Екатеринбурге картины с обнажёнными женщинами заклеили стикерами

В Екатеринбурге на выставке в галерее искусств художников заставили прикрыть стикерами картины с обнажёнными женщинами.
News.ru 04:19
Политика

В Минске прошла акция оппозиции против интеграции с Россией

RuNews24.ru вчера в 10:29
Кино

Журнал Cahiers du cinema назвал лучшие фильмы десятилетия

Интерфакс 02:35
Спорт

Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Московский Комсомолец вчера в 10:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное