Экономика

ФАНФАНРоссияне стали более разборчивы при выборе алкоголя

«Россияне не только стали более разборчивы в вопросе выбора алкоголя, но и не боятся экспериментировать с новыми напитками и вкусами», — сообщила эксперт. Наибольший рост по итогам 2019 года показали продажи джина (26%), виски (15,8%) и текилы (9,4%).
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Продажи джина в России выросли более чем на 25 %

Комсомольская правдавчера в 07:22

Россияне стали покупать больше алкоголя в маленькой таре

РБКвчера в 00:40

Исследование: в России снизились продажи водки

Московский Комсомолецвчера в 05:06

В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

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Россияне остались верны чекушкам

Lenta.ruвчера в 04:33

Исследование: россияне стали чаще пить любой алкоголь, кроме водки

ТАССвчера в 03:45

Аналитики сообщили о росте продаж алкоголя в России в 2019 году

Известиявчера в 06:46
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Политика

Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост

Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Газета.Ru 00:37
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

РИА Новости вчера в 19:07
Общество

Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 01:19
Политика

Путин принял предложение о запрете на отчуждение территорий России

Президент России Владимир Путин одобрил идею внесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий России, сообщает ТАСС.
Москва 24 вчера в 09:29
Политика

МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
RT на русском вчера в 11:40
Происшествия

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Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Общество

Коронавирус может сорвать поставки планшетов для переписи населения

Устройства может успеть получить только ЦФО. Коронавирус может сорвать поставки планшетов для всероссийской переписи населения.
Piter.tv 01:30
Общество

Водонаева дает объяснения в полиции после поста о маткапитале

Блогер и телеведущая Алена Водонаева прибыла в отделение полиции, чтобы дать объяснения после своего резонансного поста в соцсетях о целесообразности материнского капитала, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 12:05
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

RT на русском вчера в 22:15
Происшествия

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек

Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 00:18
Армия и оружие

В России завершили госиспытания перспективной торпеды

«Закончили в этом году госиспытания перспективной торпеды, корректируемой авиабомбы калибра 250 кг, сейчас на них оформляется документация», — приводит РИА Новости его слова.
RT на русском 01:40
Наука

Коронавирус может жить на предметах до девяти дней

ФАН вчера в 04:35
Наука

Впервые обнаружен экситон Махана

При изучении популярных свинцовых галогеноперовскитов группа исследователей из Швейцарии и Германии обнаружила отпечатки давно искомой частицы, известной как экситон Махана.
Индикатор вчера в 07:35
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском вчера в 01:16
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Культура

Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Народные новости 11 февраля в 14:51
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Известия вчера в 02:06
Экономика

Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Российская газета вчера в 07:16
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Армия и оружие

По Дамаску вновь ударили ракеты

Газета.Ru 01:38
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда

РБК 12 февраля в 05:18
Экономика

Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
РИА Новости вчера в 03:34
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс вчера в 01:17
Здоровье

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Известия вчера в 22:32
Армия и оружие

В Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз

Власти Турции усилили меры безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову, сообщила «РИА Новости» пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.
Коммерсантъ 02:09
Происшествия

Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки

Следователя Рафика Аглиуллина, который неудачно громко, под выкрики "АУЕ!" и "Жизнь ворам!", "обмыл майорские звездочки" недобрым словом вспоминают его теперь уже бывшие коллеги.
Pravda.Ru 00:43
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru вчера в 00:19
Общество

Гендиректор «Вымпелкома» досрочно покинет компанию в июне

Лацанич стал гендиректором «Вымпелкома» в январе 2018 г. Контракт с ним был подписан на три года.
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Общество

Директор «Нафтогаза» решил судиться с «Нафтогазом» из-за премии

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко через суд потребовал от «Нафтогаза» выплатить премию за сделку с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 20:21
Политика

В Белоруссии решили изменить герб

Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
REGNUM вчера в 09:57
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