Экономика
ФАНРоссияне стали более разборчивы при выборе алкоголя
«Россияне не только стали более разборчивы в вопросе выбора алкоголя, но и не боятся экспериментировать с новыми напитками и вкусами», — сообщила эксперт. Наибольший рост по итогам 2019 года показали продажи джина (26%), виски (15,8%) и текилы (9,4%).
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Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Общество
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Политика
Путин принял предложение о запрете на отчуждение территорий России
Президент России Владимир Путин одобрил идею внесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий России, сообщает ТАСС.
Политика
МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Общество
Коронавирус может сорвать поставки планшетов для переписи населения
Устройства может успеть получить только ЦФО. Коронавирус может сорвать поставки планшетов для всероссийской переписи населения.
Общество
Водонаева дает объяснения в полиции после поста о маткапитале
Блогер и телеведущая Алена Водонаева прибыла в отделение полиции, чтобы дать объяснения после своего резонансного поста в соцсетях о целесообразности материнского капитала, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Происшествия
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек
Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Армия и оружие
В России завершили госиспытания перспективной торпеды
«Закончили в этом году госиспытания перспективной торпеды, корректируемой авиабомбы калибра 250 кг, сейчас на них оформляется документация», — приводит РИА Новости его слова.
Наука
Коронавирус может жить на предметах до девяти дней
Наука
Впервые обнаружен экситон Махана
При изучении популярных свинцовых галогеноперовскитов группа исследователей из Швейцарии и Германии обнаружила отпечатки давно искомой частицы, известной как экситон Махана.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Армия и оружие
По Дамаску вновь ударили ракеты
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Армия и оружие
В Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз
Власти Турции усилили меры безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову, сообщила «РИА Новости» пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.
Происшествия
Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки
Следователя Рафика Аглиуллина, который неудачно громко, под выкрики "АУЕ!" и "Жизнь ворам!", "обмыл майорские звездочки" недобрым словом вспоминают его теперь уже бывшие коллеги.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Общество
Гендиректор «Вымпелкома» досрочно покинет компанию в июне
Лацанич стал гендиректором «Вымпелкома» в январе 2018 г. Контракт с ним был подписан на три года.
Общество
Директор «Нафтогаза» решил судиться с «Нафтогазом» из-за премии
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко через суд потребовал от «Нафтогаза» выплатить премию за сделку с российским «Газпромом».
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.