Общество

АБНАБНРоссияне стали больше экономить

Жители России стали чаще экономить и реже брать кредиты. 71% россиян считают, что необходимо экономить и откладывать сбережения на будущее. Год назад так считали 67% опрошенных.
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с чего всё началось

Покупки, кредиты и вклады

МОСКВА, 6 февраля 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные мониторингового исследования на тему потребительского и кредитного доверия россиян, отношения к банковским вкладам.
ВЦИОМвчера в 02:59

Подробнее о событии

Россияне стали массово экономить: копят деньги на «черный день»

Московский Комсомолецвчера в 13:38

Россияне решили экономить

Lenta.ruвчера в 07:52

Более 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму

REGNUMвчера в 02:51

ВЦИОМ: россияне настроились максимально экономить

Вести.Ruвчера в 04:33

Россияне настроены максимально экономить - опрос

Финмаркетвчера в 04:23

ВЦИОМ: Россияне предпочитают не брать сейчас кредиты и делать крупные покупки

Piter.tvвчера в 04:16

Опрос: Большинство россиян предпочитают экономить

Росбалтвчера в 05:21
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Экономика

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов является завышенной. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Российская газета 05:57
Космос

Илон Маск запустил сервис по аренде космических ракет

Представители SpaceX заявили, что запуски на солнечно-синхронную орбиту будут происходить каждые четыре месяца, при этом для бронирования пользователи должны будут указать вес груза, а также версию ракеты-носителя.
Ferra вчера в 10:10
Политика

Российская делегация не долетела на встречу Путина и Лукашенко

Самолет с российской правительственной делегацией и журналистами не прилетел в Сочи, где сегодня проходит встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
РБК 06:21
Происшествия

Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск

Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:59
Общество

Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
RT на русском 07:18
Общество

Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Вести.Ru 02:53
Политика

В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев

Правительственные поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».
Коммерсантъ 03:45
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Армия и оружие

Американские военные в Сирии боятся российских ЧВК

Комментируя ситуацию изданию The Wall Street Journal, Джеффри заявил, что в регионе все чаще происходят «стычки» между американской и российской сторонами, когда солдаты США блокируют российские патрули в северной Сирии.
Российский Диалог вчера в 08:24
Общество

В Солнечном-2 появятся 2 новые школы

Новости Саратова 05:07
Происшествия

Школьник умер на уроке физкультуры в Подольске

Известия 07:20
Происшествия

В Милане обнаружили тело россиянки

РИА Новости 04:10
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Lenta.ru 05:36
Происшествия

У берегов Эстонии затонуло российское судно

Lenta.ru 02:31
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в центре Томска из-за уборки снега

НТВ 06:40
Экономика

Дерипаска высказал своё мнение о ключевой ставке ЦБ

Олег Дерипаска высказал своё мнение о завтрашнем заседании Совета директоров Центрального банка по поводу снижения ключевой ставки.
NewsFrol вчера в 07:36
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Газета.Ru 05:40
Здоровье

На Украине зафиксировали дефицит медицинских масок

Дефицит медицинских масок наблюдается на Украине.
RT на русском 06:33
Армия и оружие

Генеральный штаб Белоруссии заранее спрогнозировал конфликт на Украине

События, произошедшие на Украине, были спрогнозированы и оценены за два года до их начала, заявил Муравейко в интервью.
Военное дело вчера в 04:41
Происшествия

Установлен заказчик поджога Никулинского суда в Москве

В Москве установлен и объявлен в розыск непосредственный заказчик поджога в здании Никулинского суда.
Газета.Ru 06:21
Экономика

Акции Tesla упали на 17% после недельного роста на новостях из КНР

Акции компании Tesla в ходе торгов на NASDAQ в среду упали более чем на 20% — с $845 до 704.
РБК 05 февраля в 17:41
Гаджеты

В бета-версии MacOS упоминаются процессоры AMD

Говоря точнее, в macOS 10.15.4 Beta 1 есть упоминания APU AMD Picasso, Renoir и Van Gogh.
iXBT.com 04:42
Футбол

Николай Ларин: «Чертаново» хочет выйти в РПЛ и играть на главной арене «Лужников»

Василий Иванов: «Нет смысла идти в РПЛ без серьезного спонсора» Бюджет под премьер-лигу увеличивать не надо — Николай Юрьевич, «Чертаново» идет в ФНЛ в зоне стыковых матчей.
Спорт-Экспресс 06:15
Армия и оружие

На Дальнем Востоке Су-34 на учениях взлетели на высоту 17 километров

Хабаровские военные летчики выполнили полеты на истребителях-бомбардировщиках Су-34, подняв их на максимальную высоту в суровых зимних условиях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
РИА Новости 02:12
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
РИА Новости 04:47
Спорт

Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу

Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
Москва 24 вчера в 05:01
Наука

Финиковые пальмы удалось вырастить из семян возрастом 2 тыс. лет

Израильские исследователи прорастили семена финиковой пальмы, которые сохранились со времен Римской империи.
МедиаПоток 02:19
Происшествия

В Мукачево обстреляли помощника экс-депутата, есть раненые

Неизвестные напали на помощника экс-депутата от Партии регионов Михаила Ланьо - Артура Пашкуляк.
Украина.ру 06:32
Общество

В России родителей обязали обеспечить ребенка жильем при разводе

В России вступает в силу поправка в Семейный кодекс, которая расширит перечень обстоятельств, когда родители должны материально обеспечивать детей при разводе.
Газета.Ru 01:53
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