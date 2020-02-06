Общество
АБНРоссияне стали больше экономить
Жители России стали чаще экономить и реже брать кредиты. 71% россиян считают, что необходимо экономить и откладывать сбережения на будущее. Год назад так считали 67% опрошенных.
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с чего всё началось
МОСКВА, 6 февраля 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные мониторингового исследования на тему потребительского и кредитного доверия россиян, отношения к банковским вкладам.ВЦИОМвчера в 02:59
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Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением
Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов является завышенной. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Космос
Илон Маск запустил сервис по аренде космических ракет
Представители SpaceX заявили, что запуски на солнечно-синхронную орбиту будут происходить каждые четыре месяца, при этом для бронирования пользователи должны будут указать вес груза, а также версию ракеты-носителя.
Политика
Российская делегация не долетела на встречу Путина и Лукашенко
Самолет с российской правительственной делегацией и журналистами не прилетел в Сочи, где сегодня проходит встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
Происшествия
Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск
Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Общество
Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом
Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Политика
В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев
Правительственные поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Армия и оружие
Американские военные в Сирии боятся российских ЧВК
Комментируя ситуацию изданию The Wall Street Journal, Джеффри заявил, что в регионе все чаще происходят «стычки» между американской и российской сторонами, когда солдаты США блокируют российские патрули в северной Сирии.
Общество
В Солнечном-2 появятся 2 новые школы
Происшествия
В Милане обнаружили тело россиянки
Наука
Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Происшествия
У берегов Эстонии затонуло российское судно
Экономика
Дерипаска высказал своё мнение о ключевой ставке ЦБ
Олег Дерипаска высказал своё мнение о завтрашнем заседании Совета директоров Центрального банка по поводу снижения ключевой ставки.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
Здоровье
На Украине зафиксировали дефицит медицинских масок
Дефицит медицинских масок наблюдается на Украине.
Армия и оружие
Генеральный штаб Белоруссии заранее спрогнозировал конфликт на Украине
События, произошедшие на Украине, были спрогнозированы и оценены за два года до их начала, заявил Муравейко в интервью.
Происшествия
Установлен заказчик поджога Никулинского суда в Москве
В Москве установлен и объявлен в розыск непосредственный заказчик поджога в здании Никулинского суда.
Экономика
Акции Tesla упали на 17% после недельного роста на новостях из КНР
Акции компании Tesla в ходе торгов на NASDAQ в среду упали более чем на 20% — с $845 до 704.
Гаджеты
В бета-версии MacOS упоминаются процессоры AMD
Говоря точнее, в macOS 10.15.4 Beta 1 есть упоминания APU AMD Picasso, Renoir и Van Gogh.
Футбол
Николай Ларин: «Чертаново» хочет выйти в РПЛ и играть на главной арене «Лужников»
Василий Иванов: «Нет смысла идти в РПЛ без серьезного спонсора» Бюджет под премьер-лигу увеличивать не надо — Николай Юрьевич, «Чертаново» идет в ФНЛ в зоне стыковых матчей.
Армия и оружие
На Дальнем Востоке Су-34 на учениях взлетели на высоту 17 километров
Хабаровские военные летчики выполнили полеты на истребителях-бомбардировщиках Су-34, подняв их на максимальную высоту в суровых зимних условиях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу
Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
Наука
Финиковые пальмы удалось вырастить из семян возрастом 2 тыс. лет
Израильские исследователи прорастили семена финиковой пальмы, которые сохранились со времен Римской империи.
Происшествия
В Мукачево обстреляли помощника экс-депутата, есть раненые
Неизвестные напали на помощника экс-депутата от Партии регионов Михаила Ланьо - Артура Пашкуляк.
Общество
В России родителей обязали обеспечить ребенка жильем при разводе
В России вступает в силу поправка в Семейный кодекс, которая расширит перечень обстоятельств, когда родители должны материально обеспечивать детей при разводе.