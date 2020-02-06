Общество

АБНАБНРоссияне стали больше экономить

Жители России стали чаще экономить и реже брать кредиты. 71% россиян считают, что необходимо экономить и откладывать сбережения на будущее. Год назад так считали 67% опрошенных.
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с чего всё началось

Покупки, кредиты и вклады

В начале 2020 года 71% россиян считают, что лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее.
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Россияне стали массово экономить: копят деньги на «черный день»

Московский Комсомолецвчера в 13:38

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Опрос: Большинство россиян предпочитают экономить

Росбалтвчера в 05:21

ВЦИОМ: Россияне предпочитают не брать сейчас кредиты и делать крупные покупки

Piter.tvвчера в 04:16

Покупки, кредиты и вклады

ВЦИОМвчера в 02:59

Более 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму

REGNUMвчера в 02:51
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В Сети появилось видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

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Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

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Международная группа астрономов во главе с учеными из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) обнаружила необычную "галактику-монстра", возраст которой превышает 12 миллиардов лет.
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Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
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Общество

Новым директором «Роскино» стала Евгения Маркова

Новым главой государственной компании «Роскино», которая занимается продвижением продукции российской киноиндустрии в мире, стала Екатерина Маркова.
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Армия и оружие

Небензя указал на попытки ООН защитить террористов в Сирии

Внеплановые заседания Совбеза Организации Объединенных Наций проводятся лишь в том случае, когда над террористами в Сирии нависает угроза ликвидации.
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«Президент имеет право в общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов», — приводит ТАСС заявление Чубарьяна.
URA.Ru вчера в 06:10
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Почему акции «Газпрома» могут вырасти до 290 рублей

Что ожидать от акций «Газпрома», окажет ли коронавирус длительный негативный эффект на мировые рынки, почему пара доллар-рубль может достигнуть отметки 70 рублей, в интервью fomag.ru рассказал трейдер Роман Андреев.
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Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М

В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
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Володин заявил, что Россия 70 лет кормила республики СССР

Экономика в прошлом столетии пришла в упадок из-за того, что Россия «кормила» республики Советского Союза.
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Власти России захотели жестко ограничить правила госзакупок за рубежом.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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Общество

Из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Газета.Ru 02:32
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Глава Пентагона обвинил Россию в «переписывании» мирового порядка

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Газета.Ru 02:04
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Организация Евро-2020 изменит отношение к болельщикам

Алексей Андреевич уверен, что Санкт-Петербург примет четыре матча чемпионата Европы на самом высоком уровне, но лично ему бы хотелось, чтобы опыт работы с иностранными болельщиками был затем использован и во время проведения нашего чемпионата.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
Известия вчера в 19:43
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Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
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На сей раз артистка поделилась кадром с аппетитным завтраком, который ей подали прямо в бассейн.
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В Екатеринбурге выбрали место для карантина граждан Китая

В Екатеринбурге нашли площадку для помещения граждан Китая на карантин. Об этом сообщает пресс-служба свердловского минздрава.
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