В начале 2020 года 71% россиян считают, что лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее.

с чего всё началось

Жители России стали чаще экономить и реже брать кредиты. 71% россиян считают, что необходимо экономить и откладывать сбережения на будущее. Год назад так считали 67% опрошенных.

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