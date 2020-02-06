Общество
АБНРоссияне стали больше экономить
Жители России стали чаще экономить и реже брать кредиты. 71% россиян считают, что необходимо экономить и откладывать сбережения на будущее. Год назад так считали 67% опрошенных.
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с чего всё началось
В начале 2020 года 71% россиян считают, что лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее.ВЦИОМвчера в 02:59
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Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
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Появились первые кадры со съемок новой «Матрицы»
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Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России
Как сообщает ToDay News Ufa по последним отчетам АЕБ, по итогам продаж в январе 2020, самым популярным автомобилем стал Hyundai Creta, его приобрели 5376 людей.
Политика
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
Политика
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи.
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России
Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным
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Общество
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Происшествия
Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Происшествия
Число жертв в результате схода лавины в Турции возросло до 38 человек
По сведениям турецких властей, не менее 38 человек погибли в результате схода двух лавин в провинции Ван на востоке страны.
Происшествия
У берегов Эстонии затонуло российское судно
Происшествия
В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы
Следователи в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении изнасилований и убийств, передаёт пресс-служба СУ СК России по области.
Наука
Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Политика
Си Цзиньпин и Трамп обсудили борьбу с коронавирусом
Общество
Директором «Роскино» назначена Евгения Маркова
Генеральным директором АО «Роскино» назначена Евгения Маркова, 6 февраля был подписан приказ Росимущества о ее назначении.
Футбол
ФК «Ростов» из бюджета получит более полумиллиарда рублей
ФК «Чайка» и ФК «СКА» получат гранты в разы скромнее, так «Чайке» выделят 15 млн рублей, а СКА — 17 млн рублей.
Музыка
Грузин может представить Украину на «Евровидении – 2020» - видео
Украину на "Евровидении - 2020" может представить грузинский исполнитель - Георгий Дарахвелидзе участвует в национальном отборе на 65-й песенный конкурс в Киеве, говорится в сообщении Eurovision Georgia Facebook.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Общество
В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов
Как сообщает информагентство UssurMedia, управление образования Уссурийска также проводит служебную проверку в отношении учителя.
Единоборства
«Саша, я тоже романтик»: Исмаилов ответил Емельяненко смешным видео
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов прокомментировал слова соотечественника Александра Емельяненко, который посоветовал ему усерднее готовиться к бою.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая рассказала о своей пенсии
Телеведущая Регина Дубовицкая заявила, что ее пенсия составляет 16 тысяч рублей.
Общество
Суд вернул под арест обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан
Второй кассационный суд изменил меру пресечения находившейся на свободе бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже, передает корреспондент РБК.
Политика
Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Авто
Volkswagen презентовал новый Teramont
Немецкий автогигант Volkswagen представил рестайлинговый внедорожник Teramont. Этот автомобиль на некоторых рынках зовется Atlas.
Наука
Собачье лекарство помогает онкологическому больному
Хотя пациенты часто воспринимают онкологический диагноз как приговор, далеко не все даже злокачественные опухоли приводят к смерти.