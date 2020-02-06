Общество

АБНАБНРоссияне стали больше экономить

Жители России стали чаще экономить и реже брать кредиты. 71% россиян считают, что необходимо экономить и откладывать сбережения на будущее. Год назад так считали 67% опрошенных.
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с чего всё началось

Покупки, кредиты и вклады

В начале 2020 года 71% россиян считают, что лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее.
ВЦИОМвчера в 02:59

Подробнее о событии

Россияне стали массово экономить: копят деньги на «черный день»

Московский Комсомолецвчера в 13:38

ВЦИОМ: Россияне предпочитают не брать сейчас кредиты и делать крупные покупки

Piter.tvвчера в 04:16

Опрос: Большинство россиян предпочитают экономить

Росбалтвчера в 05:21

ВЦИОМ: россияне настроились максимально экономить

Вести.Ruвчера в 04:33

Россияне решили экономить

Lenta.ruвчера в 07:52

Покупки, кредиты и вклады

ВЦИОМвчера в 02:59

Более 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму

REGNUMвчера в 02:51
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Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Кино

Появились первые кадры со съемок новой «Матрицы»

Четвертая часть культового боевика появится на экранах весной следующего года.
РЕН ТВ 02:05
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
REGNUM 05:32
Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы в России

Как сообщает ToDay News Ufa по последним отчетам АЕБ, по итогам продаж в январе 2020, самым популярным автомобилем стал Hyundai Creta, его приобрели 5376 людей.
ToDay News Ufa 03:23
Политика

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 03:52
Политика

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи.
ТАСС 05:09
Политика

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России

Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
РИА Новости вчера в 22:24
Киберспорт

Новая Call of Duty выйдет осенью 2020 года

REGNUM 02:09
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным

«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Телеканал 360° 05:17
Общество

Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
РБК вчера в 04:17
Происшествия

Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
РБК 04:53
Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском 04:27
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК вчера в 05:37
Происшествия

Число жертв в результате схода лавины в Турции возросло до 38 человек

По сведениям турецких властей, не менее 38 человек погибли в результате схода двух лавин в провинции Ван на востоке страны.
Daily Storm 05 февраля в 10:50
Происшествия

У берегов Эстонии затонуло российское судно

Lenta.ru 02:31
Происшествия

В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы

Следователи в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении изнасилований и убийств, передаёт пресс-служба СУ СК России по области.
RT на русском 04:27
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Lenta.ru 05:36
Общество

Прокурор Красноярского края подал в отставку

РБК 05:00
Политика

Си Цзиньпин и Трамп обсудили борьбу с коронавирусом

Газета.Ru вчера в 22:57
Общество

Директором «Роскино» назначена Евгения Маркова

Генеральным директором АО «Роскино» назначена Евгения Маркова, 6 февраля был подписан приказ Росимущества о ее назначении.
Красная весна 01:46
Футбол

ФК «Ростов» из бюджета получит более полумиллиарда рублей

ФК «Чайка» и ФК «СКА» получат гранты в разы скромнее, так «Чайке» выделят 15 млн рублей, а СКА — 17 млн рублей.
Privet-Rostov.ru 03:42
Музыка

Грузин может представить Украину на «Евровидении – 2020» - видео

Украину на "Евровидении - 2020" может представить грузинский исполнитель - Георгий Дарахвелидзе участвует в национальном отборе на 65-й песенный конкурс в Киеве, говорится в сообщении Eurovision Georgia Facebook.
Sputnik Грузия 05:01
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Общество

В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов

Как сообщает информагентство UssurMedia, управление образования Уссурийска также проводит служебную проверку в отношении учителя.
Вести.Ru 04:09
Единоборства

«Саша, я тоже романтик»: Исмаилов ответил Емельяненко смешным видео

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов прокомментировал слова соотечественника Александра Емельяненко, который посоветовал ему усерднее готовиться к бою.
РИА Новости 04:51
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая рассказала о своей пенсии

Телеведущая Регина Дубовицкая заявила, что ее пенсия составляет 16 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 01:26
Общество

Суд вернул под арест обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан

Второй кассационный суд изменил меру пресечения находившейся на свободе бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже, передает корреспондент РБК.
РБК 05:21
Политика

Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Коммерсантъ вчера в 11:13
Авто

Volkswagen презентовал новый Teramont

Немецкий автогигант Volkswagen представил рестайлинговый внедорожник Teramont. Этот автомобиль на некоторых рынках зовется Atlas.
7 новостей 01:31
Наука

Собачье лекарство помогает онкологическому больному

Хотя пациенты часто воспринимают онкологический диагноз как приговор, далеко не все даже злокачественные опухоли приводят к смерти.
ToDay News Ufa вчера в 06:56
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