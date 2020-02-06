Общество

АБНАБНРоссияне стали больше экономить

Жители России стали чаще экономить и реже брать кредиты. 71% россиян считают, что необходимо экономить и откладывать сбережения на будущее. Год назад так считали 67% опрошенных.
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с чего всё началось
Только четверть россиян считают нынешнее время удачным для совершения крупных покупок, а более половины придерживаются обратного мнения, однако по сравнению с началом прошлого года доля пессимистов уменьшилась, выяснили
 аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Sostav.ruвчера в 02:50

Подробнее о событии

Россияне стали массово экономить: копят деньги на «черный день»

Московский Комсомолецвчера в 13:38

Россияне решили экономить

Lenta.ruвчера в 07:52

ВЦИОМ: интерес россиян к крупным покупкам и кредитам растет

Sostav.ruвчера в 02:50

ВЦИОМ: россияне настроились максимально экономить

Вести.Ruвчера в 04:33

ВЦИОМ: Россияне предпочитают не брать сейчас кредиты и делать крупные покупки

Piter.tvвчера в 04:16

Более 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму

REGNUMвчера в 02:51

Опрос: Большинство россиян предпочитают экономить

Росбалтвчера в 05:21
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Политика

Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
РИА Новости вчера в 23:51
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М

В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
Радио Sputnik 05 февраля в 05:12
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Политика

МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика

Игорь Руденя принял участие в заседании президиума Госсовета РФ

Заседание посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, поставленных в майском Указе Президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства.
Tvtver.ru вчера в 11:10
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 03:43
Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
РБК вчера в 11:45
Политика

Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу

Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
REGNUM вчера в 23:11
Кино

Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат

Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
Известия вчера в 04:51
Армия и оружие

Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии

Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
RT на русском вчера в 20:46
Политика

Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
ТАСС вчера в 10:54
Технологии

Reuters: Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo создадут аналог Google Play

Китайские производители Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo и Vivo объединяют усилия для создания платформы для разработчиков за пределами Китая.
3DNews вчера в 09:25
Транспорт

Эксперт оценил идею ввести ограничения на шипованную резину

RT на русском 05 февраля в 14:03
Происшествия

В Новосибирской области упавшим с крыши снегом убило мужчину

Предварительно было установлено, что 84-летний мужчина чистил снег у подъезда дома, когда на него с крыши дома сошла снежная масса.
REGNUM 00:22
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Общество

На Дальнем Востоке открыты грузовые пункты пропуска на границе с КНР

На Дальнем Востоке открыли грузовые пункты пропуска на границе с Китаем, заявил замглавы Федеральной таможенной службы России Владимир Ивин.
RT на русском вчера в 19:41
Гаджеты

В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro

UfaTime.ru вчера в 04:24
Технологии

Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России

Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
REGNUM 00:59
Экономика

Названы регионы с самой дорогой и дешевой водкой

Выяснилось, что самая дорогая водка продается на Чукотке, где за бутылку придется заплатить 461 рубль (рост цены на 4,4%), и в Якутии — 458 рублей (+6,2%).
Известия вчера в 20:26
Происшествия

Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 20

20 пассажиров круизного судна Diamond Princess госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает Kyodo со ссылкой на Минздрав Японии.
Аргументы и Факты 05 февраля в 21:40
Политика

На праймериз демпартии в Айове победил Пит Буттиджич

Победителем предварительных выборов кандидата в президенты США от демократической партии в штате Айова стал бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич.
Ведомости вчера в 23:31
Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с пневмонией

РЕН ТВ вчера в 22:42
Авто

Новый кроссовер Kia Sonet представлен официально

Kia за счет Sonet расширит модельную гамму в Индии, а пока корейская компания предлагает кроссовер Seltos и минивэн Carnival.
Tvoe-avto.com 05 февраля в 15:58
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Происшествия

Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Известия вчера в 12:04
Биатлон

Лиза Виттоцци: «На ЧМ-2019 Вирер отказалась бежать эстафету, чтобы взять медаль в личной гонке. Это выбило меня из колеи»

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци сообщила, что ее подруга по команде Доротея Вирер отказалась бежать эстафету на ЧМ-2019 в Эстерсунде.
Sports.ru вчера в 12:44
Политика

Группа российских детей вернулась из Сирии на родину

Вести.Ru вчера в 21:23
Здоровье

Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье

Эндокринолог Татьяна Бочарова считает, что уже спустя два дня после отказа от сахара в организме происходят изменения в лучшую сторону.
ToDay News Ufa 05 февраля в 17:18
Происшествия

В Уссурийске трехлетнюю девочку бабушка поселила в загоне с козлятами

В ведомстве рассказали, что детская спальня была обустроена по соседству с помещением, в котором хозяйка фермы содержала телят и козлят, а также хранила мешки с кормом для животных и ветеринарные препараты.
Кривое-зеркало.ру 05 февраля в 03:42
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