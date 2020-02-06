Общество
АБНРоссияне стали больше экономить
Жители России стали чаще экономить и реже брать кредиты. 71% россиян считают, что необходимо экономить и откладывать сбережения на будущее. Год назад так считали 67% опрошенных.
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с чего всё началось
Только четверть россиян считают нынешнее время удачным для совершения крупных покупок, а более половины придерживаются обратного мнения, однако по сравнению с началом прошлого года доля пессимистов уменьшилась, выяснили аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Sostav.ruвчера в 02:50
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Политика
Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М
В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Политика
МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Политика
Игорь Руденя принял участие в заседании президиума Госсовета РФ
Заседание посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, поставленных в майском Указе Президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
Политика
Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу
Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
Кино
Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат
Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
Армия и оружие
Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии
Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
Политика
Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
Технологии
Reuters: Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo создадут аналог Google Play
Китайские производители Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo и Vivo объединяют усилия для создания платформы для разработчиков за пределами Китая.
Транспорт
Эксперт оценил идею ввести ограничения на шипованную резину
Происшествия
В Новосибирской области упавшим с крыши снегом убило мужчину
Предварительно было установлено, что 84-летний мужчина чистил снег у подъезда дома, когда на него с крыши дома сошла снежная масса.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Общество
На Дальнем Востоке открыты грузовые пункты пропуска на границе с КНР
На Дальнем Востоке открыли грузовые пункты пропуска на границе с Китаем, заявил замглавы Федеральной таможенной службы России Владимир Ивин.
Гаджеты
В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro
Технологии
Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России
Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
Экономика
Названы регионы с самой дорогой и дешевой водкой
Выяснилось, что самая дорогая водка продается на Чукотке, где за бутылку придется заплатить 461 рубль (рост цены на 4,4%), и в Якутии — 458 рублей (+6,2%).
Происшествия
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 20
20 пассажиров круизного судна Diamond Princess госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает Kyodo со ссылкой на Минздрав Японии.
Политика
На праймериз демпартии в Айове победил Пит Буттиджич
Победителем предварительных выборов кандидата в президенты США от демократической партии в штате Айова стал бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич.
Армия и оружие
В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Шоу-бизнес
Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с пневмонией
Авто
Новый кроссовер Kia Sonet представлен официально
Kia за счет Sonet расширит модельную гамму в Индии, а пока корейская компания предлагает кроссовер Seltos и минивэн Carnival.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Биатлон
Лиза Виттоцци: «На ЧМ-2019 Вирер отказалась бежать эстафету, чтобы взять медаль в личной гонке. Это выбило меня из колеи»
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци сообщила, что ее подруга по команде Доротея Вирер отказалась бежать эстафету на ЧМ-2019 в Эстерсунде.
Политика
Группа российских детей вернулась из Сирии на родину
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
Эндокринолог Татьяна Бочарова считает, что уже спустя два дня после отказа от сахара в организме происходят изменения в лучшую сторону.
Происшествия
В Уссурийске трехлетнюю девочку бабушка поселила в загоне с козлятами
В ведомстве рассказали, что детская спальня была обустроена по соседству с помещением, в котором хозяйка фермы содержала телят и козлят, а также хранила мешки с кормом для животных и ветеринарные препараты.