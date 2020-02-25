Общество

ТВ ЦентрТВ ЦентрРоссияне стали больше экономить на еде

В январе текущего года средний чек россиянина за один поход в магазин составил 522 рубля. Это на 67,5 рубля (10,9%) меньше, чем в декабре прошлого года. Как сообщается на сайте холдинга "Ромир", средний чек в январе уменьшается традиционно.
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с чего всё началось

Исследование показало, как изменился средний чек за поход в магазин

"Ромир" объясняет сокращение среднего чека в первую очередь сезонным фактором — высокой базой декабря. "При этом, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров", — добавляет холдинг.
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