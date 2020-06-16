Экономика

Zaimisrochno.ruZaimisrochno.ruРоссияне стали больше экономить на товарах первой необходимости

По словам специалистов из Nielsen, четверть россиян столкнулись со снижением доходов из-за коронавируса. Кроме того, большинство респондентов отмечают, что ощутили на себе рост цен на товары в магазинах.
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с чего всё началось

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
Коммерсантъ15 июня в 18:30

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Перешли на простую и незамысловатую еду. Отчего россияне так полюбили дешевые продукты?

Телеканал 360°16 июня в 10:57

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Коммерсантъ15 июня в 18:30

Аналитики зафиксировали рост спроса на дешевые продукты

РБК16 июня в 03:11

Исследование: россияне стали отдавать предпочтение товарам низкого ценового сегмента

ТАСС16 июня в 03:19

Падение доходов россиян заставило их внимательнее относиться к ценам

Эхо Москвы15 июня в 22:04

Россияне отказываются от дорогих и качественных продуктов

URA.Ru15 июня в 21:57

Аналитики выяснили, что россияне стали экономить на еде из-за пандемии

Интерфакс16 июня в 03:28
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Космос

NASA обнаружило возможный источник токсичного бензола на МКС

NewInform 01:38
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Общество

Попова рассказала о бессимптомных больных коронавирусом россиянах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1», что примерно у половины больных коронавирусной инфекцией COVID-19 россиян нет симптомов болезни.
RT на русском вчера в 14:24
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Общество

У Назарбаева обнаружили коронавирус

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
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Технологии

Дуров призвал бороться с Google и Apple

Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
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Политика

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 15:32
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Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
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Авто

Новые Mercedes-AMG оснастят электротурбинами от болидов Формулы-1

Motor вчера в 08:11
Шоу-бизнес

Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета вчера в 10:17
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
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Общество

Власти Татарстана отменили обсервацию для прибывающих из-за границы

Прибывающие из-за границы в Татарстан, начиная с 18 июня, больше не обязаны находится в обсервации, но должны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции.
Газета.Ru 01:44
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Космос

Частная российская компания инвестирует в разработку сверхлегкой ракеты

Группа российских частных инвесторов планирует разработать сверхлегкую ракету-носитель.
Ведомости 02:20
1
Происшествия

В Челябинской области подтвердили 172 новых случая COVID-19

Челябинск, 18 июня 2020, 09:54 — REGNUM В Челябинской области за 17 июня подтверждено 172 новых случая COVID-19.
REGNUM 02:54
2
Экономика

Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан

Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.
Газета.Ru 02:58
3,6K
Кино

Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы вчера в 09:31
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Газета.Ru 16 июня в 16:49
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Политика

Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль

Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
24
Общество

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru вчера в 01:20
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Шоу-бизнес

Актер из «Бригады» призвал «отстать» от Ефремова

Актер Павел Майков, известный по ролям в сериалах "Бригада" и "Солдаты", прокомментировал в эфире НСН смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова, призвав оставить артиста в покое.
РИА Новости вчера в 17:57
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
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Политика

Китай выразил США возмущение за санкции из-за уйгуров

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня американский президент Дональд Трамп подписал закон, вводящий санкции против Китая за его политику в отношении уйгуров и других групп мусульман.
REGNUM 00:00
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Общество

В Югре умерла врач, лечившая коронавирусных больных

Врач ковидного госпиталя в Нижневартовске два месяца не покидала рабочее место.В Югре скончался врач, которая занималась лечением пациентов с COVID-19.
Вестник 03:00
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Происшествия

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости 16 июня в 06:40
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Общество

Россияне подвели итоги работы на удаленке

Российские работодатели и работники подвели итоги работы в удаленном режиме во время самоизоляции.
Lenta.ru 01:38
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Политика

В «Роскосмосе» выступили против гонки вооружений в космосе

Заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Савельев заявил, что российская сторона выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.
RT на русском 02:10
Авто

Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 15 июня в 07:40
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Общество

Комитет Совфеда не поддержал сокращение новогодних праздников

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает предложение о сокращении новогодних каникул в 2021 году в качестве компенсации дополнительных нерабочих дней, объявленных в 2020-ом из-за коронавируса.
РБК 03:02
Единоборства

Глава UFC Дана Уайт назвал четверку величайших бойцов в истории ММА

Президент UFC Дана Уайт в интервью порталу BJPenn назвал четырех самых значимых и величайших бойцов в истории ММА.
BetOn вчера в 09:43
2
Наука

Частый кашель оперативно снижает эффективность защитных масок

Физики из Кипра рассказали, что из-за приступов кашля эффективность медицинской маски снижается примерно на 10%.
МедиаПоток вчера в 02:02
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Как работают Яндекс.Новости?
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