Россияне в условиях режима самоизоляции, введенного ранее из-за распространения коронавируса, стали употреблять больше алкоголя. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Россияне стали больше пить алкоголя в период самоизоляции

Шоу-бизнес В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста. 9

Общество Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 163

Политика Трамп заявил о попытке Китая «скрыть ошибку» с коронавирусом Китай после появления коронавируса «совершил ужасную ошибку» и пытался ее скрыть, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Культура Дублер Умы Турман Зои Белл виртуально подралась Дублер Умы Турман в фильме «Убить Билла» Зои Белл дала старт челленджу в Instagram с названием #BossBitchFightChallenge.

Здоровье Свердловский губернатор рассказал о возможности открытия центров КТ Екатеринбург, 3 мая 2020, 19:33 — REGNUM В Свердловской области прорабатывают вопрос об открытии центров компьютерной томографии (КТ) для выявления заражённых коронавирусом. 20

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,7K

Здоровье В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов. 119

Происшествия 55 новых случаев коронавируса выявлено в Новосибирской области Число инфицированных коронавирусом в Новосибирской области за сутки выросло на 55 человек и достигло 526, сообщает оперативный штаб по противодействия распространения COVID-19. 310

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,6K

Шоу-бизнес Лена Миро озвучила причины психических отклонений сына Яны Рудковской В российские СМИ проникла информация, что сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша страдает синдромом Аспергера - психическим заболеванием, при котором дети не могут контролировать свои эмоции, часто страдают вспышками гнева и агрессии. 27

Шоу-бизнес Бабкина рассказала, как переболела пневмонией Артистка отметила, что болезнь для нее оказалась сложным испытанием. По словам Бабкиной, она никому не желает через это пройти. 323

Общество Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 14

Общество На алтайском фармгиганте «Эвалар» произошла вспышка коронавируса Вспышка коронавируса зафиксирована на одном из крупнейших предприятий соседнего с Новосибирской областью Алтайского края – фармгиганте «Эвалар» в Бийске. 16

Происшествия Землетрясение произошло у берегов Индонезии Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Северная Суматра 30 апреля 2020 года.

Авто Названы автобренды, которые отказались поднимать цены в России Коронавирус и обесценивание рубля привели к росту цен на транспортные средства. Тем не менее несколько компаний отказались повышать ценники. 18

Экономика Производство в Южной Корее сокращается рекордными темпами Объемы производства в Южной Корее упали в апреле самыми быстрыми темпами за более чем 10 лет.

Путешествия Названы готовые принять туристов первыми страны Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция. 14