Здоровье

iReactoriReactorРоссияне стали больше пить алкоголя в период самоизоляции

Россияне в условиях режима самоизоляции, введенного ранее из-за распространения коронавируса, стали употреблять больше алкоголя. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.
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В России после введения ограничительных мер выросло потребление алкоголя

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ТАССвчера в 12:54
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