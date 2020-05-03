Здоровье
iReactorРоссияне стали больше пить алкоголя в период самоизоляции
Россияне в условиях режима самоизоляции, введенного ранее из-за распространения коронавируса, стали употреблять больше алкоголя. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Число инфицированных коронавирусом в Новосибирской области за сутки выросло на 55 человек и достигло 526, сообщает оперативный штаб по противодействия распространения COVID-19.
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