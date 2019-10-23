Экономика
Телеканал 360°Россияне стали больше покупать красную икру
Россияне стали чаще покупать красную икру. По сравнению с периодом 2017/2018 года, потребление деликатеса за аналогичный период 2018/2019 года выросло на 22%, сообщил сайт «Коммерсант». При этом хозяйки стали покупать икру не только чаще, но и больше.
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с чего всё началось
Доля семей, которые хотя бы раз за год купили красную икру, увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 33%. Россияне, как следует из данных GfK, стали покупать этот продукт не только чаще, но и больше за один раз.РБКвчера в 23:00
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Политика
Уганда хочет покупать больше российского вооружения
Уганда хотела бы закупать больше российского вооружения и снаряжения, заявил президент Йовери Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках форума "Россия — Африка".
Общество
Киев задолжал пенсионерам Донбасса более $1,6 млрд
Задолженность по пенсионным выплатам перед жителями неподконтрольных территорий Донбасса и переселенцам-пенсионерам на 1 сентября 2019 года составила более 41,7 млрд гривен ($1,67 млрд), передает ТАСС со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.
Общество
У Fallout 76 появилась премиальная подписка за 8599 рублей в год
Bethesda анонсировала и запустила премиальную подписку для Fallout 76, стоимость которой на удивление высокая — сейчас её можно купить пока только в PS Store для PS4: месяц обойдётся в 1069 рублей 12 месяцев — 8599 рублей.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
Происшествия
Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.
Кино
Netflix показал тизер перезапуска «Призрака в доспехах»
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе
Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Политика
Помпео встретился с главой «новой церкви» Украины
Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с Епифанием, возглавляющим так называемую "новую церковь" Украины - раскольническую структуру, созданную по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко.
Наука
Убивший динозавров астероид превратил воды океана в кислоту
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
Происшествия
Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Общество
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Происшествия
Криминального авторитета Ониани экстрадировали из России в Испанию
Криминального авторитета Тариэла Ониани, известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию.
Армия и оружие
Опубликовано видео ночной дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры ночной дозаправки российских самолётов Ту-160 в воздухе по пути в ЮАР.
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
Как передает украинское издание "Страна", около 23:00 22 октября у бара "Пророк" в центре Киева на улице Пушкинской прогремел взрыв.
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
Кино
Фильмы по компьютерным играм. Что пересмотреть перед началом «Ведьмака»
Пока до релиза (примерно в середине декабря) еще остается время, РИА Новости вспоминает другие экранизации компьютерных игр.
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
30 сентября 2019 года Джастин женился на Хейли Болдуин, и, как бы Селена ни уверяла, что чувства к бывшему остались в прошлом, ее новая песня говорит об обратном.
Общество
Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки
Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
Хоккей
«Металлург» в серии буллитов обыграл «Ак Барс»
Культура
Анна Михалкова в роли начальника колонии и Павел Деревянко на реалити-шоу: секреты ТНТ-2020
Политика
Президент Боливии заявил о попытке госпереворота
Ситуация в Боливии обострилась, когда стало известно о победе на прошедших 20 октября выборах действующего президента страны Эво Моралеса.
Спорт
Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Космос
Что скрывает «обратная» сторона Плутона?
Результаты раскрыли удивительные особенности рельефа и показали, что «обратная» сторона Плутона и похожа, и отличается от той, что наблюдал во время пролета «New Horizons».