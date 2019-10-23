Доля семей, которые хотя бы раз за год купили красную икру, увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 33%. Россияне, как следует из данных GfK, стали покупать этот продукт не только чаще, но и больше за один раз.

с чего всё началось

Россияне стали чаще покупать красную икру. По сравнению с периодом 2017/2018 года, потребление деликатеса за аналогичный период 2018/2019 года выросло на 22%, сообщил сайт «Коммерсант». При этом хозяйки стали покупать икру не только чаще, но и больше.

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