Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Россияне стали больше покупать красную икру

Россияне стали чаще покупать красную икру. По сравнению с периодом 2017/2018 года, потребление деликатеса за аналогичный период 2018/2019 года выросло на 22%, сообщил сайт «Коммерсант». При этом хозяйки стали покупать икру не только чаще, но и больше.
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с чего всё началось

Каждый третий россиянин хотя бы раз за последний год покупал красную икру

Доля семей, которые хотя бы раз за год купили красную икру, увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 33%. Россияне, как следует из данных GfK, стали покупать этот продукт не только чаще, но и больше за один раз.
РБКвчера в 23:00

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Каждый третий россиянин хотя бы раз за последний год покупал красную икру

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