Экономика
Телеканал 360°Россияне стали больше покупать красную икру
Россияне стали чаще покупать красную икру. По сравнению с периодом 2017/2018 года, потребление деликатеса за аналогичный период 2018/2019 года выросло на 22%, сообщил сайт «Коммерсант». При этом хозяйки стали покупать икру не только чаще, но и больше.
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Доля семей, которые хотя бы раз за год купили красную икру, увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 33%. Россияне, как следует из данных GfK, стали покупать этот продукт не только чаще, но и больше за один раз.РБКвчера в 23:00
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Происшествия
На Урале пропала 14-летняя девочка
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Общество
Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали
Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
Lenta.ru 02:31
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Политика
Чавушоглу назвал Пескова одним из самых лучших специалистов по Турции
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова одним из самых крупных российских специалистов по Турции.
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года.
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Киберпреступники нашли новый способ кражи денег через смартфон
Новый способ кражи денег у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на мобильные телефоны — придумали интернет-мошенники.
Известия вчера в 21:37
Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов
Известия вчера в 17:05
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Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей
Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.
Известия вчера в 14:09
Общество
Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде
Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
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Единоборства
Соперником Волкова на турнире UFC в Москве может стать экс-футболист
Бывший игрок в американский в футбол, ныне боец смешанных единоборств (ММА) американец Грег Харди хочет провести бой с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве 9 ноября, сообщает MMA Junkie.
РИА Новости вчера в 18:50
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Вести.Ru вчера в 06:36
Экономика
Россияне перестали обращать внимание на цены в продуктовых магазинах
Россияне стали меньше обращать внимание на цены в продуктовых магазинах, но более требовательно относятся к удобству.
Lenta.ru 04:04
Происшествия
Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали
Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области.
РБК 04:23
Футбол
Месси назван лучшим футболистом XXI века по версии The Independent
Британское общественно-политическое издание The Independent составило собственный рейтинг Топ-100 лучших футболистов ХХІ века.
Вести.Ru вчера в 13:55
Здоровье
Почти 5 тысяч москвичек прошли бесплатное обследование груди
Более 4,9 тысячи москвичек прошли бесплатное обследование груди за первые выходные с начала акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 00:34
Технологии
Роскачество рассказало, что делать при краже смартфона
Сотрудники Роскачества рассказали, что нужно делать в случае, если у вас украли смартфон. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
АБН 21 октября в 05:51
Армия и оружие
Песков заявил о предательстве США курдов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который усомнился в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
Газета.Ru 04:12
Спорт
Мария Ласицкене победила на Всемирных военных играх
Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на VII Всемирных военных играх, установив рекорд турнира.
Кавказский узел 01:10
Происшествия
Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата
RT на русском вчера в 07:57
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
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Технологии
Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров
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Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботов
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Piter.tv вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Анна Снаткина по совету Сергея Безрукова похудела на 10 килограммов
Анна Снаткина рассказала журналистам о совете Сергея Безрукова. Оказалось, что однажды благодаря актеру она похудела на 10 килограммов.
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Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости вчера в 01:16
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Общество
Железнодорожную часть Крымского моста испытывают тяжелой нагрузкой
Фактически испытываем растягивающие и сжимающие напряжения, которые будут возникать во время эксплуатации железнодорожной части моста.
Dorinfo.ru 03:42