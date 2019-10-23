Экономика
Телеканал 360°Россияне стали больше покупать красную икру
Россияне стали чаще покупать красную икру. По сравнению с периодом 2017/2018 года, потребление деликатеса за аналогичный период 2018/2019 года выросло на 22%, сообщил сайт «Коммерсант». При этом хозяйки стали покупать икру не только чаще, но и больше.
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Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
РИА Новости 01:39
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:15
Футбол
Моуринью может возглавить дортмундскую «Боруссию»
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild, следующим клубом португальского специалиста может стать дортмундская «Боруссия».
Чемпионат 04:36
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие сердечного препарата
РИА Новости вчера в 07:19
Экономика
В России введут налог на самозанятых
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) обяжет компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников.
Газета.Ru 09:00
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Происшествия
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Авто
Назвали преимущества турбированных двигателей над атмосферными
Автоновости дня вчера в 08:54
Происшествия
Кошка спасла семью от гибели при пожаре в ЕАО
Москва 24 05:47
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Спорт
Чемпионка Паралимпиады Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии
Чемпионка Паралимиады-2012 Марике Верворт в возрасте 40 лет использовала эвтаназию, чтобы уйти из жизни.
Pravda.Ru 05:22
Политика
Путин и президент ЦАР обсудили убийство российских журналистов
Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Сочи с лидером Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжем Туадерой коснулись темы убийства российских журналистов, передает ТАСС.
РБК 08:20
Армия и оружие
WikiLeaks представила доклад, противоречащий выводам ОЗХО по Сирии
Компания WikiLeaks опубликовала доклад, противоречащий результатам расследования Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным использованием химоружия в сирийском Думе.
РЕН ТВ 08:24
Общество
Визитку Путина выставили на продажу за 2 млн рублей
Человек, выставивший визитку на продажу, утверждает, карточка получена от Путина его отцом и «ждала своего момента в визитнице более 20 лет».
Известия 07:46
Армия и оружие
Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии
Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Красная весна вчера в 14:29
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Вологодской области
Три человека погибли в результате лобового столкновения машин ВАЗ-2107 и LADA Largus в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 05:51
Происшествия
В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД
В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.
РИА Новости 07:09
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Политика
Порошенко обвинили в воровстве на поставках электроэнергии из РФ
Экс-президент Украины Пётр Порошенко украл на поставках электроэнергии из России около $150 млн наличными, заявил глава парламентского комитета Верховной рады Андрей Герус 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:54
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Известия 08:11
Экономика
Заседание облдумы продолжается больше пяти часов
Заседание Саратовской областной думы, идущее уже шестой час, продолжилось отклонением федеральной инициативы коммунистов об увеличении потребительской корзины.
Взгляд-инфо 07:22
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз по росту российской банковской системы
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз для российского банковского сектора с «позитивного» на «стабильный», говорится в отчете агентства, поступившем в РБК.
РБК 07:35
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Финансы
В преддверии выборов в Аргентине курс национальной валюты начал падать
В Аргентине в преддверии президентских выборов курс национальной валюты — аргентинского песо — вновь стал обесцениваться относительно доллара.
REGNUM вчера в 02:18
Шоу-бизнес
Заворотнюк вышла на связь после многодневного молчания
Родные и близкие Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга в медицинском центре на Рублевке, не выходили на связь в течение пяти дней.
ТВ Центр 02:38