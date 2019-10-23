Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Россияне стали больше покупать красную икру

Россияне стали чаще покупать красную икру. По сравнению с периодом 2017/2018 года, потребление деликатеса за аналогичный период 2018/2019 года выросло на 22%, сообщил сайт «Коммерсант». При этом хозяйки стали покупать икру не только чаще, но и больше.
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с чего всё началось

Каждый третий россиянин хотя бы раз за последний год покупал красную икру

Доля семей, которые хотя бы раз за год купили красную икру, увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 33%. Россияне, как следует из данных GfK, стали покупать этот продукт не только чаще, но и больше за один раз.
РБКвчера в 23:00

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Каждый третий россиянин хотя бы раз за последний год покупал красную икру

РБКвчера в 23:00

Россияне увеличили потребление красной икры на 22%

Коммерсантъ02:03

Россияне закупились красной икрой

Lenta.ru03:31

Россияне стали чаще покупать красную икру

News.ruвчера в 23:54

Россияне стали больше покупать красную икру

Телеканал 360°03:29

В России зафиксировали снижение цен на красную икру

Говорит Москва02:24

Около 33% россиян покупали красную икру за последний год

DP.RU01:12
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 04:43, Вашингтон
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

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Политика

В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
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Армия и оружие

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ТК Звезда 02:12
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Политика

Путин заявил, что ОАЭ заинтересованы в проектах России и Египта

Владимир Путин, глава России, отметил заинтересованность Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в совместных проектах РФ и Египта.
NewInform 04:24
Общество

В России снизилось число семей с низкими доходами

В России снижается доля наименее обеспеченных групп населения, свидетельствуют данные Росстата, основанные на оценке домашними хозяйствами своего финансового положения.
РИА Новости вчера в 01:59
Общество

В Сочи впервые покажут плацкартный вагон с душем и холодильником

Известия вчера в 03:14
Футбол

Дибала: в матче с «Локомотивом» вы увидели опыт «Ювентуса»

Газета.Ru вчера в 23:10
Происшествия

Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали

РБК 04:23
Общество

Строители начали испытывать нагрузкой железнодорожную часть Крымского моста

Строители приступили к испытаниям железнодорожной части моста через Керченский пролив при помощи тяжелых железнодорожных составов, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
РИА Новости 03:57
Экономика

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

РБК 21 октября в 19:33
Армия и оружие

Турция объявила о приостановке операции в Сирии

Глава МИД Турции объявила о приостановке операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Газета.Ru вчера в 17:29
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество

Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде

Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Происшествия

В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM вчера в 06:13
Единоборства

Противник Волкова снялся с боя на турнире UFC в Москве

«Дос Сантос снялся с боя из-за проблем со здоровьем», — цитирует ТАСС представителя команды Волкова.
Sport24.ru вчера в 04:54
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 21 октября в 20:01
Финансы

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года

Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Футбол

Левандовски вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом» (3:2) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.
Чемпионат вчера в 17:57
Финансы

Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем.
Интерфакс вчера в 03:25
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито

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Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях

Актриса Наталья Бочкарева разместила в инстаграме обращение к поклонникам и журналистам, в котором рассказала о многочисленных нападках и травле в соцсетях.
РИА Новости вчера в 10:18
Происшествия

Под Липецком машина въехала в строящийся магазин, два человека погибли

РИА Новости 01:38
Происшествия

Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы

Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Экономика

РЖД оценила ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород в 2,3 трлн рублей

Согласно расчетам госкомпании, сумма в 2,295 трлн руб. складывается следующим образом: в 1,59 трлн руб. РЖД оценила участок Санкт-Петербург – Москва протяженностью 659 км, в 530 млрд руб. – участок Москва – Нижний Новгород протяженностью 421 км и еще 30,6 млрд руб. предлагается потратить на проектирование петербуржского участка.
Ведомости 01:13
Происшествия

Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи

Газета.Ru 21 октября в 11:51
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru вчера в 06:36
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС вчера в 02:56
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