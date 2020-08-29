Простые клетки справились с лабиринтом из живой изгороди

По мере продвижения клеток вперед вещество истощается все больше и больше, и в конечном итоге короткие тупиковые ветви лабиринта полностью лишаются его, порой даже до того, как клетки достигают выхода.В начале своего исследования ученые смоделировали это явление на компьютере, а затем повторили то же самое в реальных условиях.