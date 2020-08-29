Россияне стали больше потреблять оливкового масла
За первое полугодие 2020 года поставки оливкового масла в Россию составили почти 13 тыс. тонн - почти на 21% больше, чем в первом полугодии прошлого года, следует из данных ФТС.В источнике
С чего всё началось
В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла
За первые шесть месяцев 2020 года импорт пальмового масла в Россию сократился почти на 7%, сообщили РБК в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
РБКвчера в 04:00
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