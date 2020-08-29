Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Россияне стали больше потреблять оливкового масла

За первое полугодие 2020 года поставки оливкового масла в Россию составили почти 13 тыс. тонн - почти на 21% больше, чем в первом полугодии прошлого года, следует из данных ФТС.В источнике
С чего всё началось
РБК

В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

За первые шесть месяцев 2020 года импорт пальмового масла в Россию сократился почти на 7%, сообщили РБК в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
РБКвчера в 04:00
Подробнее о событии
Российская газета

Россияне стали больше потреблять оливкового масла

Российская газета21:00
News.ru

В России из-за пандемии снизился импорт пальмового масла

News.ruвчера в 11:13
РБК

В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

РБКвчера в 04:00
Lenta.ru

Россия начала отказываться от пальмового масла

Lenta.ruвчера в 05:41
ИА Красная Весна

Россия снизила импорт пальмового масла — помогла пандемия

ИА Красная Веснавчера в 05:00
REGNUM

Импорт пальмового масла в Россию уменьшился на фоне пандемии

REGNUMвчера в 09:03
Аргументы и Факты

Сможем ли мы без белорусского молока?

Аргументы и Фактывчера в 01:05

Тихановская допустила посредничество России в разрешении кризиса в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская допустила, что Россия может стать посредником, если политический кризис в республике не удастся разрешить без международной помощи.
Тихановская допустила посредничество России в разрешении кризиса в Белоруссии
Lenta.ru18:49
65

Простые клетки справились с лабиринтом из живой изгороди

По мере продвижения клеток вперед вещество истощается все больше и больше, и в конечном итоге короткие тупиковые ветви лабиринта полностью лишаются его, порой даже до того, как клетки достигают выхода.В начале своего исследования ученые смоделировали это явление на компьютере, а затем повторили то же самое в реальных условиях.
Машины и Механизмывчера в 02:48

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
914

Трамп назвал Байдена «худшим кандидатом» от Демократической партии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир назвал бывшего вице-президента США Джозефа Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории.
Взгляд.ру21:06

Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новостивчера в 09:05
11

Михалок зачитал стихи о свободе и потребовал демократических выборов в Белоруссии

Музыкант призвал к проведению новых президентских выборов: Конечно, мы не признаем результаты выборов в нашей родной Беларуси в 2020 и считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны.
Znak.com20:25