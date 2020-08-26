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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Россияне стали больше путешествовать на фоне пандемии

В июле и первой половине августа россияне начали активнее путешествовать, несмотря на пандемию коронавируса. Как пишет РИА Новости со ссылкой на проведенное "МТС Банком" исследование, граждане при этом организуют себе более бюджетный отдых, чем прошлым летом.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты выяснили, сколько россияне отдыхали этим летом

Россияне в июле - первой половине августа стали отдыхать более бюджетно - средний чек в турагентствах снизился в пределах 44%, а количество покупок туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "МТС Банка", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости01:08
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Бюджетно и часто: предпочтения туристов изменились на фоне COVID-19

РЕН ТВ02:30
Neva.Today

Из-за пандемии россияне стали путешествовать больше, но бюджетнее

Neva.Today02:09
РИА Новости

Эксперты выяснили, сколько россияне отдыхали этим летом

РИА Новости01:08
Общественная служба новостей

Россияне стали больше путешествовать

Общественная служба новостей02:03
News.ru

Эксперты выяснили, как россияне отдыхали этим летом

News.ru01:25
Lenta.ru

Россияне стали больше путешествовать на фоне пандемии

Lenta.ru01:23
Мойка78

Россияне стали больше путешествовать, но тратить на поездки меньше

Мойка7802:04

Володин поручил комитету Госдумы проанализировать ситуацию с Навальным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по безопасности и противодействию коррупции проанализировать ситуацию с Алексеем Навальным, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств создать напряжение внутри России.
RT на русскомвчера в 12:42
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Вертолёт Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ во время госиспытаний обстреляли ракетами с земли, сообщил начальник отдела лётных служб, старший лётчик-испытатель Национального центра вертолётостроения «Миль и Камов» Сергей Маслов.
RT на русском00:35
6

Казахстан купит вакцину «Спутник V» после завершения испытаний

Казахстанская компания «СК-Фармация» заключила соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о выделении гарантированного объема вакцины от коронавируса «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний.
Известия02:31
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Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19

Заместитель директора Всемирной организации здравоохранения Раньери Герра в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что увеличение числа заболевших было ожидаемо, но всё еще есть шанс избежать полноценной второй волны.
НГС.Кемерово21:00
14

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).
РБК23:00
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