Россияне стали больше путешествовать на фоне пандемии
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В июле и первой половине августа россияне начали активнее путешествовать, несмотря на пандемию коронавируса. Как пишет РИА Новости со ссылкой на проведенное "МТС Банком" исследование, граждане при этом организуют себе более бюджетный отдых, чем прошлым летом.В источнике
С чего всё началось
Эксперты выяснили, сколько россияне отдыхали этим летом
Россияне в июле - первой половине августа стали отдыхать более бюджетно - средний чек в турагентствах снизился в пределах 44%, а количество покупок туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "МТС Банка", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости01:08
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