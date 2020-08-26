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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Россияне стали больше путешествовать на фоне пандемии

В июле и первой половине августа россияне начали активнее путешествовать, несмотря на пандемию коронавируса. Как пишет РИА Новости со ссылкой на проведенное "МТС Банком" исследование, граждане при этом организуют себе более бюджетный отдых, чем прошлым летом.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты выяснили, сколько россияне отдыхали этим летом

Россияне в июле - первой половине августа стали отдыхать более бюджетно - средний чек в турагентствах снизился в пределах 44%, а количество покупок туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "МТС Банка", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости01:08
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Народные новости

Аналитики зафиксировали повышенный интерес россиян к путешествиям

Народные новости03:45
РИА Новости

Эксперты выяснили, сколько россияне отдыхали этим летом

РИА Новости01:08
ФедералПресс

Россияне стали выбирать бюджетный отдых

ФедералПресс02:44
РЕН ТВ

Бюджетно и часто: предпочтения туристов изменились на фоне COVID-19

РЕН ТВ02:30
News.ru

Эксперты выяснили, как россияне отдыхали этим летом

News.ru01:25
Lenta.ru

Россияне стали больше путешествовать на фоне пандемии

Lenta.ru01:23
REGNUM

Жители России стали чаще, но скромнее путешествовать на фоне пандемии

REGNUM03:13

Белоруссия не признала нарушения воздушного пространства Литвы

24 августа, 16-й день противостояния недовольных результатами президентских выборов в Белоруссии и власти, ознаменовался задержаниями и вызовами в следственный комитет республики членов президиума оппозиционного координационного совета по передаче власти, деятельность которого официальный Минск рассматривает как попытку захвата власти.
Газета.Ruвчера в 01:26
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Борис Джонсон призвал к прозрачному расследованию ситуации с Навальным

К полномасштабному и прозрачному расследованию произошедшего с оппозиционным политиком Алексеем Навальным призвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 26 августа на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна06:38
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Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

Москва, 26 августа 2020, 11:59 — REGNUM Онлайн-ритейлер AliExpress Россия предоставит самозанятым гражданам возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса с использованием льготного налогового режима.
REGNUM04:59
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