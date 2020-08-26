Россияне стали больше путешествовать на фоне пандемии

В июле и первой половине августа россияне начали активнее путешествовать, несмотря на пандемию коронавируса. Как пишет РИА Новости со ссылкой на проведенное "МТС Банком" исследование, граждане при этом организуют себе более бюджетный отдых, чем прошлым летом.