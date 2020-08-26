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Мойка78
Мойка78

Россияне стали больше путешествовать, но тратить на поездки меньше

Соскучившиеся в самоизоляции россияне стали чаще путешествовать и при этом тратить на поездки меньше денег. Об этом свидетельствуют данные анализа «МТС Банка».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты выяснили, сколько россияне отдыхали этим летом

Россияне в июле - первой половине августа стали отдыхать более бюджетно - средний чек в турагентствах снизился в пределах 44%, а количество покупок туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "МТС Банка", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости01:08
Подробнее о событии
ФедералПресс

Россияне стали выбирать бюджетный отдых

ФедералПресс02:44
АБН

Россияне стали больше путешествовать после самоизоляции

АБН02:43
РИА Новости

Эксперты выяснили, сколько россияне отдыхали этим летом

РИА Новости01:08
Общественная служба новостей

Россияне стали больше путешествовать

Общественная служба новостей02:03
News.ru

Эксперты выяснили, как россияне отдыхали этим летом

News.ru01:25
Lenta.ru

Россияне стали больше путешествовать на фоне пандемии

Lenta.ru01:23
РЕН ТВ

Бюджетно и часто: предпочтения туристов изменились на фоне COVID-19

РЕН ТВ02:30

Казахстан купит вакцину «Спутник V» после завершения испытаний

Казахстанская компания «СК-Фармация» заключила соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о выделении гарантированного объема вакцины от коронавируса «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний.
Известия02:31
22

Вертолёт Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ во время госиспытаний обстреляли ракетами с земли, сообщил начальник отдела лётных служб, старший лётчик-испытатель Национального центра вертолётостроения «Миль и Камов» Сергей Маслов.
RT на русском00:35
10

Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой

Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новостивчера в 16:09
43

Тимати подогрел слухи о расставании с Анастасией Решетовой

Популярный музыкальный исполнитель Тимур Юнусов, более известный под своим творческим псевдонимом Тимати, в очередной раз подогорел в фанатском сообществе разговоры о разрыве отношений с моделью Анастасией Решетовой.
CT news24 августа в 10:04
16

Российская военная авиация уничтожила более 300 боевиков в Сирии

«Ударами авиации ВКС России и ВВС Сирии, огнем артиллерии и действиями разведывательно-поисковых групп специального назначения в районе „белой пустыни“ ликвидированы 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов с материальными средствами и 5 подземных хранилищ вооружения и боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.
БИЗНЕС Onlineвчера в 09:38
440

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
5

Количество продаж по ДДУ на первичном рынке Москвы сократилось на 30%

Управление Росреестра по Москве за семь месяцев 2020 года зарегистрировало 46,6 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), учитывая и жилой, и нежилой фонды, что на 30% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 13% ниже относительно 2018-го, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости02:34
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