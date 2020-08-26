Количество продаж по ДДУ на первичном рынке Москвы сократилось на 30%

Управление Росреестра по Москве за семь месяцев 2020 года зарегистрировало 46,6 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), учитывая и жилой, и нежилой фонды, что на 30% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 13% ниже относительно 2018-го, сообщила пресс-служба ведомства.