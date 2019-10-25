Сумма штрафа российских автомобилистов в среднем за год увеличилась с 496 рублей до 531 рубля. Это следует из результатов исследования «Яндекс.Деньги», поступившем в «Ленту.ру». Самая большая сумма штрафа в Москве — 582 рубля, в Красноярске — 579 рублей, и в Самаре — 531 рубль.

Россияне стали больше тратить на автомобильные штрафы

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