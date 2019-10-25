Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссияне стали больше тратить на автомобильные штрафы

Сумма штрафа российских автомобилистов в среднем за год увеличилась с 496 рублей до 531 рубля. Это следует из результатов исследования «Яндекс.Деньги», поступившем в «Ленту.ру». Самая большая сумма штрафа в Москве — 582 рубля, в Красноярске — 579 рублей, и в Самаре — 531 рубль.
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У россиян за год выросли траты на личный автомобиль

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Происшествия

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24 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона 2019/20 между командами «Гент» и «Вольфсбург» был разыгран матч в городе Гент на стадионе «Геламко Арена».
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