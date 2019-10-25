Общество
Lenta.ruРоссияне стали больше тратить на автомобильные штрафы
Сумма штрафа российских автомобилистов в среднем за год увеличилась с 496 рублей до 531 рубля. Это следует из результатов исследования «Яндекс.Деньги», поступившем в «Ленту.ру». Самая большая сумма штрафа в Москве — 582 рубля, в Красноярске — 579 рублей, и в Самаре — 531 рубль.
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Хоккей
Овечкин установил новый рекорд НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал автором нового рекорда Национальной хоккейной лиги.
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Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Политика
Песков пословицей ответил на слова Трампа об урегулировании в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пословицей прокомментировал попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в урегулировании ситуации в Сирии, передает «РИА Новости» 24 октября.
Экономика
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Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
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Футбол
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Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА (1:0).
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
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«Роснефть» и НОВАТЭК перешли на евро при расчетах за экспорт
НОВАТЭК в расчетах с клиентами переходит на евро, уже сейчас основная часть контрактов заключается в этой валюте.
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Шоу-бизнес
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Общество
ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами
Совет безопасности России несколько месяцев назад дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, то есть с большим количеством ложных звонков, например с сообщениями о минировании зданий.
Общество
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Авто
Раскрыты моторы для первого кроссовера Genesis GV80
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Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
Общество
Губернатор Приморья отказался повышать себе зарплату
Олег Кожемяко принял решение оставить ее на уровне прошлого года Губернатор Приморья Олег Кожемяко не намерен поднимать себе зарплату.
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В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Общество
Мужчины, работающие более 52 часов в неделю, лысеют в два раза чаще
По словам Кюнг-Хун Сона (Kyung-Hun Son), ведущего автора этого исследования, длительное рабочее время усиливает развитие алопеции у мужчин, особенно у тех, кто трудится больше 52 часов в неделю.
Общество
Национальный банк Украины объяснил введение купюры в тысячу гривен
Нацбанк Украины рассказал, что необходимо вводить в оборот купюру номиналом в тысячу гривен из-за большого количества 500-гривенных купюр.
Армия и оружие
В Китае объяснили нежелание США нападать на Россию
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В Подмосковье школьница изнасиловала двух семиклассниц
Футбол
Дубль Романа Яремчука спас «Гент» от поражения от «Вольфсбурга»
24 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона 2019/20 между командами «Гент» и «Вольфсбург» был разыгран матч в городе Гент на стадионе «Геламко Арена».