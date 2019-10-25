Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссияне стали больше тратить на автомобильные штрафы

Сумма штрафа российских автомобилистов в среднем за год увеличилась с 496 рублей до 531 рубля. Это следует из результатов исследования «Яндекс.Деньги», поступившем в «Ленту.ру». Самая большая сумма штрафа в Москве — 582 рубля, в Красноярске — 579 рублей, и в Самаре — 531 рубль.
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Автомобилисты стали больше тратить на оплату штрафов, показало исследование

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Автомобилисты начали тратить больше денег на оплату штрафов

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«Яндекс. Деньги» зафиксировал рост штрафов россиян за нарушения ПДД

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Россияне стали больше тратить на штрафы

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В «Яндексе» рассказали, сколько тратят на бензин россияне

ТАСС01:19

Автомобилисты стали больше тратить на штрафы

Коммерсантъ01:02

Россияне стали больше тратить на автомобильные штрафы

Lenta.ru02:21
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Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Здоровье

В медицинских вузах России увеличится количество бюджетных мест

В настоящее время количество бюджетных мест в медицинских вузах составляет чуть больше половины – 27 из 50 тысяч.
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Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
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МВД показало видео нападений бывшей кассирши на ювелирные магазины

РБК 03:40
Общество

Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы

Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия вчера в 12:16
Общество

«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

РБК 02:03
Общество

«Золотое яблоко» откроет магазины нового формата

Сеть «Золотое яблоко» откроет Applebox — магазин нового формата, сообщает газета «Ведомости».
Коммерсантъ 03:57
Общество

Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России

У жителей Африки есть множество стереотипов о России, в том числе о климате и суровых людях.
РИА Новости 03:30
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Становятся все более востребованными новые профессии, появляющиеся в ходе технологического прогресса, например, специалисты по большим данным и облачным приложениям.
Российская газета 00:45
Армия и оружие

СМИ узнали о планах Минобороны защитить военных от переработок

«Известия» ссылаются на данные СМИ, согласно которым при проверках было выявлено, что командиры не предоставляли подчиненным отгулов, а совещания проводили в ночное время, в выходные и праздники.
РБК 03:18
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
Авто

В России изменят способ расчета транспортного налога

Счетная палата РФ признала несовершенной методику расчета транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей.
SpeedMe вчера в 07:52
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

25 октября в столице ожидается прохладная погода, воздух днем не прогреется выше +12.
Российская газета 03:58
Происшествия

В карельском цирке медведь напал на дрессировщика во время выступления

В карельском городе Олонец медведь накинулся на дрессировщика во время циркового выступления.
БИЗНЕС Online вчера в 03:03
Политика

ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
RT на русском 03:18
Экономика

Белоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает получить до конца года кредит из Китая на сумму $500 млн.
RT на русском 04:33
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ на 7,5%

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Gradus.pro 04:38
Политика

Аваков заступился за «Азов» после критики в США

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Технологии

«Ростех» представит прототип облегчённого планшета

"Ростех" на выставке "Интерполитех - 2019" представил посетителям прототип облегчённого планшета.
Актуальные Новости вчера в 09:04
Культура

Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
Общество

Госдума сократила рабочий день для части россиянок

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.
Lenta.ru вчера в 07:11
Происшествия

На рынке Киева взорвали гранату

В ночь с 24 на 25 октября в Киеве неизвестный взорвал гранату, сообщает novorosinform.org.
РЕН ТВ 00:48
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Коммерсантъ вчера в 22:26
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Общество

ФСБ сможет блокировать связь со странами из-за телефонного терроризма

Совет безопасности РФ поручил проработать инициативу, по которой ФСБ сможет блокировать связь со странами, из которых поступают ложные сообщения о минировании.
Pravda.Ru 02:07
Армия и оружие

Появилось видео переброски в Сирию российских военных полицейских

Газета.Ru 00:15
Общество

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Футбол

Переговоры между «ПСЖ» и Неймаром зашли в тупик

Как сообщает Le Parisien, в настоящий момент переговоры между «ПСЖ» и Неймаром зашли в тупик.
Евро-футбол.ру вчера в 13:47
Экономика

Доктор наук высчитал справедливый размер пенсии для россиян

В России справедливый размер пенсии составляет 36,7 тыс. рублей, а не 14, 4 тыс. рублей, как сейчас получают граждане.
ФедералПресс 02:37
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