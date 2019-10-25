Общество
Lenta.ruРоссияне стали больше тратить на автомобильные штрафы
Сумма штрафа российских автомобилистов в среднем за год увеличилась с 496 рублей до 531 рубля. Это следует из результатов исследования «Яндекс.Деньги», поступившем в «Ленту.ру». Самая большая сумма штрафа в Москве — 582 рубля, в Красноярске — 579 рублей, и в Самаре — 531 рубль.
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Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Здоровье
В медицинских вузах России увеличится количество бюджетных мест
В настоящее время количество бюджетных мест в медицинских вузах составляет чуть больше половины – 27 из 50 тысяч.
Дума ТВ 03:57
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Общество
Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы
Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия вчера в 12:16
Общество
«Золотое яблоко» откроет магазины нового формата
Сеть «Золотое яблоко» откроет Applebox — магазин нового формата, сообщает газета «Ведомости».
Коммерсантъ 03:57
Общество
Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России
У жителей Африки есть множество стереотипов о России, в том числе о климате и суровых людях.
РИА Новости 03:30
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Становятся все более востребованными новые профессии, появляющиеся в ходе технологического прогресса, например, специалисты по большим данным и облачным приложениям.
Российская газета 00:45
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Минобороны защитить военных от переработок
«Известия» ссылаются на данные СМИ, согласно которым при проверках было выявлено, что командиры не предоставляли подчиненным отгулов, а совещания проводили в ночное время, в выходные и праздники.
РБК 03:18
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Авто
В России изменят способ расчета транспортного налога
Счетная палата РФ признала несовершенной методику расчета транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей.
SpeedMe вчера в 07:52
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
25 октября в столице ожидается прохладная погода, воздух днем не прогреется выше +12.
Российская газета 03:58
Происшествия
В карельском цирке медведь напал на дрессировщика во время выступления
В карельском городе Олонец медведь накинулся на дрессировщика во время циркового выступления.
БИЗНЕС Online вчера в 03:03
Политика
ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
RT на русском 03:18
Экономика
Белоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает получить до конца года кредит из Китая на сумму $500 млн.
RT на русском 04:33
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ на 7,5%
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Gradus.pro 04:38
Политика
Аваков заступился за «Азов» после критики в США
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Технологии
«Ростех» представит прототип облегчённого планшета
"Ростех" на выставке "Интерполитех - 2019" представил посетителям прототип облегчённого планшета.
Актуальные Новости вчера в 09:04
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
Общество
Госдума сократила рабочий день для части россиянок
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.
Lenta.ru вчера в 07:11
Происшествия
На рынке Киева взорвали гранату
В ночь с 24 на 25 октября в Киеве неизвестный взорвал гранату, сообщает novorosinform.org.
РЕН ТВ 00:48
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Коммерсантъ вчера в 22:26
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Общество
ФСБ сможет блокировать связь со странами из-за телефонного терроризма
Совет безопасности РФ поручил проработать инициативу, по которой ФСБ сможет блокировать связь со странами, из которых поступают ложные сообщения о минировании.
Pravda.Ru 02:07
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Футбол
Переговоры между «ПСЖ» и Неймаром зашли в тупик
Как сообщает Le Parisien, в настоящий момент переговоры между «ПСЖ» и Неймаром зашли в тупик.
Евро-футбол.ру вчера в 13:47
Экономика
Доктор наук высчитал справедливый размер пенсии для россиян
В России справедливый размер пенсии составляет 36,7 тыс. рублей, а не 14, 4 тыс. рублей, как сейчас получают граждане.
ФедералПресс 02:37