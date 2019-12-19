Общество
НТВРоссияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки
Россияне перед новогодними праздниками стали брать микрозаймы на подарки и развлечения. По прогнозам экспертов, всего в декабре россияне возьмут 3,2 млн займов на общую сумму 33–34 млрд рублей. В прошлом году таких займов было 2,8 млн на сумму 30–31 млрд рублей.
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с чего всё началось
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:35
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Новости за ночь: Россияне будут праздновать Новый год в кредит
Национальная служба новостейвчера в 23:49
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Политика
Путин заявил, что в Донбассе нет иностранных военных
Президент РФ Владимир Путин ответил в ходе пресс-коференции на вопрос о присутствии иностранных военных в Донбассе.
Футбол
Слуцкий стал главным тренером «Рубина»
Биатлон
Российские биатлонисты не попали в топ-10 на этапе КМ
На третьем этапе Кубка мира по биатлону подошла к концу мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят во французском городе Анси.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве
Стрельба началась в центре Москвы около здания Федеральной службы безопасности, сообщает Telegram-канал Baza.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Кино
Анатолий Васильев не знает о своем возвращении в «Сваты»
Общество
Суд назначил третью экспертизу по делу Серебренникова
Мещанский суд Москвы в четверг назначил третью экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Путин уверен, что Россия не движется в сторону закрытия Интернета
Россия не движется в сторону закрытия Интернета.
Политика
Конгресс проголосовал за импичмент Трампа
Все республиканцы были против, три демократа воздержались, но голосов остальных хватило, чтобы признать вину Трампа в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса.
Политика
Путин пообещал изучить обстоятельства дела активиста Котова
Президент Владимир Путин заявил, что изучит дело Константина Котова, который получил четыре года колонии за неоднократные нарушения на митингах в Москве.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Политика
Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея
Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
Политика
Путин рассказал о будущем пенсий в России
Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал о дальнейшем повышении пенсионного возраста и об индексации пенсий после 2024 года.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.
Политика
Путин предложил решать проблему мусора «всем миром»
Чтобы решить в России проблему с вывозом и переработкой мусора, необходимо организовать общественный контроль над реформой, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Общество
Горбачев сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда
Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Общество
В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля
Политика
Путин назвал автора украинской идентичности
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Политика
Шотландия хочет просить Лондон о втором референдуме о независимости
Правительство Шотландии сегодня направит Лондону официальный запрос о проведении нового референдума о независимости, заявила первый министр и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.
Политика
Путин ответил на вопрос об убийстве соратника Басаева в Германии
Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что Москва не подавала запрос немецкой стороне о выдаче бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого 23 августа в Берлине.
Политика
Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным
Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
Общество
Путин обещает помочь сохранить школу на Алтае, где учат древнему языку
Президент России Владимир Путин пообещал сохранить и восстановить школу на Алтае, где детей учат алтайскому языку, об этом он сообщил на большой пресс-конференции.
Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Политика
Путин напомнил Украине о долге в три миллиарда долларов
Напоминая о долге, глава государства прокомментировал решение стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" обязан выплатить "Нафтогазу" три миллиарда долларов.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.