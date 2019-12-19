Общество

НТВНТВРоссияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки

Россияне перед новогодними праздниками стали брать микрозаймы на подарки и развлечения. По прогнозам экспертов, всего в декабре россияне возьмут 3,2 млн займов на общую сумму 33–34 млрд рублей. В прошлом году таких займов было 2,8 млн на сумму 30–31 млрд рублей.
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Исследование: россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 19:35

Подробнее о событии

Россияне, по некоторым данным, стали брать микрозаймы для празднования Нового года

Эхо Москвы02:00

Новости за ночь: Россияне будут праздновать Новый год в кредит

Национальная служба новостейвчера в 23:49

Россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки и угощения

ПРАЙМвчера в 19:20

В России граждане начали брать микрозаймы, чтобы купить новогодние подарки

URA.Ruвчера в 21:00

Россияне стали брать микрозаймы на новогодние праздники

Znak.comвчера в 20:49

Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол

Газета.Ruвчера в 19:33

Жители России стали брать микрозаймы для встречи Нового года

Говорит Москвавчера в 23:23
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Политика

Путин заявил, что в Донбассе нет иностранных военных

Президент РФ Владимир Путин ответил в ходе пресс-коференции на вопрос о присутствии иностранных военных в Донбассе.
Слово и Дело 05:04
Футбол

Слуцкий стал главным тренером «Рубина»

РИА Новости 09:22
Биатлон

Российские биатлонисты не попали в топ-10 на этапе КМ

На третьем этапе Кубка мира по биатлону подошла к концу мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят во французском городе Анси.
Газета.Ru 10:00
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве

Стрельба началась в центре Москвы около здания Федеральной службы безопасности, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 10:26
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 10:09
Кино

Анатолий Васильев не знает о своем возвращении в «Сваты»

Donday.ru 17 декабря в 14:13
Общество

Суд назначил третью экспертизу по делу Серебренникова

Мещанский суд Москвы в четверг назначил третью экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 10:18
Политика

Путин уверен, что Россия не движется в сторону закрытия Интернета

Россия не движется в сторону закрытия Интернета.
ФАН 07:09
Политика

Конгресс проголосовал за импичмент Трампа

Все республиканцы были против, три демократа воздержались, но голосов остальных хватило, чтобы признать вину Трампа в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса.
BFM.ru 01:52
Политика

Путин пообещал изучить обстоятельства дела активиста Котова

Президент Владимир Путин заявил, что изучит дело Константина Котова, который получил четыре года колонии за неоднократные нарушения на митингах в Москве.
РБК 09:51
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
Политика

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
РБК 05:17
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
RT на русском 09:17
Политика

Путин рассказал о будущем пенсий в России

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал о дальнейшем повышении пенсионного возраста и об индексации пенсий после 2024 года.
Lenta.ru 08:52
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.
Коммерсантъ 09:06
Политика

Путин предложил решать проблему мусора «всем миром»

Чтобы решить в России проблему с вывозом и переработкой мусора, необходимо организовать общественный контроль над реформой, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
РБК 06:13
Общество

Горбачев сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Коммерсантъ 08:49
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Общество

В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля

РБК вчера в 10:29
Происшествия

В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

РИА Новости 07:11
Политика

Путин назвал автора украинской идентичности

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Lenta.ru 10:35
Политика

Шотландия хочет просить Лондон о втором референдуме о независимости

Правительство Шотландии сегодня направит Лондону официальный запрос о проведении нового референдума о независимости, заявила первый министр и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.
РИА Новости 05:08
Политика

Путин ответил на вопрос об убийстве соратника Басаева в Германии

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что Москва не подавала запрос немецкой стороне о выдаче бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого 23 августа в Берлине.
Lenta.ru 06:54
Политика

Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
ТАСС 07:28
Общество

Путин обещает помочь сохранить школу на Алтае, где учат древнему языку

Президент России Владимир Путин пообещал сохранить и восстановить школу на Алтае, где детей учат алтайскому языку, об этом он сообщил на большой пресс-конференции.
РЕН ТВ 08:22
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК вчера в 10:47
Политика

Путин напомнил Украине о долге в три миллиарда долларов

Напоминая о долге, глава государства прокомментировал решение стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" обязан выплатить "Нафтогазу" три миллиарда долларов.
Комсомольская правда 09:45
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов

Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
ToDay News Ufa вчера в 07:11
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