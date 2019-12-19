МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Жители нашей страны начинают брать так называемые микрозаймы в канун новогодних праздников, об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на проведенное исследование «Юником 24».

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