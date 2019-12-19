Общество

Аткарский уездЪАткарский уездЪРоссияне стали брать микрозаймы на новогоднее празднество

Жители нашей страны начинают брать так называемые микрозаймы в канун новогодних праздников, об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на проведенное исследование «Юником 24».
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Исследование: россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 19:35

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Новый год в кредит: россияне начали брать микрозаймы к празднику

Телеканал 360°01:14

Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол

Газета.Ruвчера в 19:33

Новости за ночь: Россияне будут праздновать Новый год в кредит

Национальная служба новостейвчера в 23:49

В России граждане начали брать микрозаймы, чтобы купить новогодние подарки

URA.Ruвчера в 21:00

Россияне стали брать микрозаймы на новогодние праздники

Znak.comвчера в 20:49

Россияне, по некоторым данным, стали брать микрозаймы для празднования Нового года

Эхо Москвы02:00

Россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки и угощения

ПРАЙМвчера в 19:20
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК 13:09
Политика

РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак отметил, что проект соглашения в ближайшее время будет доработан и выразил надежду на то, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время, пишет «РИА Новости».
Известия 15:07
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
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Хоккей

ЦСКА обыграл СКА на футбольной арене в Санкт-Петербурге

ProstoProSport 14:21
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Происшествия

Названа возможная цель нападения на здание ФСБ на Лубянке

Целью нападения на здание ФСБ на Лубянке в центре Москвы могла быть провокация в день выступления президента России Владимира Путина по случаю Дня работника органов безопасности.
Lenta.ru 14:16
Общество

Угрожавшего Грете Тунберг мужчину осудили в Швеции

Суд в Швеции приговорил 40-летнего мужчину, угрожавшего экоактивистке Грете Тунберг, к условному сроку.
Вечерняя Москва 14:06
Общество

Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке

Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
РБК 10:41
Политика

Путин пошутил об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
РИА Новости 07:39
Происшествия

В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

Неизвестные ранили Цотне Гамсахурдию, сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии в центральном районе Тбилиси Вера.
ТАСС 12:43
Футбол

Слуцкий назвал «Рубин» одним из флагманов российского футбола

«Ещё раз говорю: в моём понимании «Рубин» был, является и, я уверен, будет одним из флагманов российского футбола», — добавил Слуцкий.
RT на русском 13:40
Биатлон

Российские биатлонисты не попали в топ-10 на этапе КМ

На третьем этапе Кубка мира по биатлону подошла к концу мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят во французском городе Анси.
Газета.Ru 10:00
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru 13:30
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде

При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Российская газета 11:19
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

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Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 10:09
Происшествия

На Невском проспекте авто вылетело на тротуар после ДТП

Белая иномарка марки "Лексус" вылетела на тротуар в результате ДТП на Невском проспекте. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео.
Piter.tv 14:22
Политика

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:47
Баскетбол

Баскетболисты «Зенита» в гостях обыграли «Фенербахче» в матче Евролиги

РИА Новости 14:56
Политика

Путин рассказал об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Общество

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

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РИА Новости 07:39
Общество

Счетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова.
Lenta.ru 10:09
Кино

В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
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Политика

Рада приняла закон об уголовной ответственности за «кнопкодавство»

Закон об уголовной ответственности за голосование без присутствия на заседании парламента принят Верховной радой Украины, говорится в сообщении УНН.
Rambler News Service 13:18
Экономика

«Роснефть» провела кадровые перестановки

Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
Коммерсантъ 13:08
Финансы

Шведский центробанк пошел против всего мира

Шведский центробанк первым пошел против политики отрицательных ставок, которая набирает популярность по всему миру в последние годы.
Lenta.ru 14:53
Политика

Началась большая пресс-конференция Путина

Lenta.ru 04:07
Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

Чемпионат 08:34
Политика

СМИ: Госдеп пытается помешать санкциям против России

Администрация президента США Дональда Трампа пытается помешать введению санкций против России, сообщает The Daily Beast.
Газета.Ru 15:01
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 09:22
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