Общество

Аткарский уездЪАткарский уездЪРоссияне стали брать микрозаймы на новогоднее празднество

Жители нашей страны начинают брать так называемые микрозаймы в канун новогодних праздников, об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на проведенное исследование «Юником 24».
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Исследование: россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 19:35

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Новый год в кредит: россияне начали брать микрозаймы к празднику

Телеканал 360°01:14

Россияне, по некоторым данным, стали брать микрозаймы для празднования Нового года

Эхо Москвы02:00

Россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки и угощения

ПРАЙМвчера в 19:20

В России граждане начали брать микрозаймы, чтобы купить новогодние подарки

URA.Ruвчера в 21:00

Россияне стали брать микрозаймы на новогодние праздники

Znak.comвчера в 20:49

Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол

Газета.Ruвчера в 19:33

Новости за ночь: Россияне будут праздновать Новый год в кредит

Национальная служба новостейвчера в 23:49
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Происшествия

В ходе стрельбы на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РИА Новости 16:56
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 17:21
Политика

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Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости 14:50
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

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Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости 07:03
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия 17:50
Политика

Путин рассказал об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:19
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости 19:33
Футбол

Слуцкий официально возглавил «Рубин»

Вести.Ru 10:31
Общество

Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов

Российская газета 13:06
Общество

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости 07:39
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 17 декабря в 07:48
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась в прозрачном платье

Актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой запечатлена в бежевом прозрачном платье. Снимок размещен в соцсети Instagram.
Слово и Дело 10:00
Общество

Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС 10:28
Политика

Пресс-конференция Путина претерпела изменения

Сегодня, 19 декабря, состоится 15-я Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
LentaChel.ru вчера в 20:55
Биатлон

Российские биатлонисты не попали в топ-10 на этапе КМ

На третьем этапе Кубка мира по биатлону подошла к концу мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят во французском городе Анси.
Газета.Ru 10:00
Политика

Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем, однако, по его словам, надо проследить, чтобы перенос выходного с мая на декабрь не затронул интересы сельхозпроизводителей.
Газета.Ru 08:36
Происшествия

Алексей Панин поскандалил с таксистом в Петербурге и попал на видео

Приехавший в Петербург пару дней назад актёр Алексей Панин уже успел отметиться эксцентричным поступком и попасть в поле зрения полиции.
Мойка78 вчера в 07:18
Единоборства

Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Pravda.Ru 09:50
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru 05:22
Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

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Общество

Михаил Горбачев попал в больницу

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".
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Политика

Комитет сената США одобрил новые санкции против России

Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), который содержит жесткие дополнительные санкции против России.
Газета.Ru вчера в 14:09
Здоровье

Хирург Лео Бокерия впервые рассказал о попытке убийства

Собеседник 05:26
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
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Спорт

Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Lenta.ru 04:46
Армия и оружие

Сирийская армия освободила от боевиков деревню в Идлибе

Вооружённые силы САР освободили от боевиков деревню Умм-Джаляль в ходе своей операции на юге провинции Идлиб.
RT на русском 19:19
Шоу-бизнес

Наташа Королева предстала в образе Мальвины

Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
ФАН вчера в 14:06
Общество

В России в 2020 году изменятся правила выхода на пенсию

В 2020-ом году в России изменится возраст выхода на пенсию в рамках продолжения пенсионной реформы в стране.
Shraibikus News 02:38
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