Общество
Znak.comРоссияне стали брать микрозаймы на новогодние праздники
Граждане России стали брать микрозаймы, чтобы купить подарки и оплатить развлечения на новогодних праздниках.
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с чего всё началось
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:35
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Новости за ночь: Россияне будут праздновать Новый год в кредит
Национальная служба новостейвчера в 23:49
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