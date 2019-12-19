Общество

Znak.comZnak.comРоссияне стали брать микрозаймы на новогодние праздники

Граждане России стали брать микрозаймы, чтобы купить подарки и оплатить развлечения на новогодних праздниках.
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с чего всё началось

Исследование: россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Россияне стали брать микрозаймы на новогодние праздники

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Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

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Россию обязали платить Украине за Крым

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Политика

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Ранее в среду Генассамблея ООН в ходе заседания приняла резолюцию, в которой выражается глубокая озабоченность "многолетними и продолжающимися в настоящее время систематическими, широко распространенными и грубыми нарушениями прав человека в КНДР".
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В понедельник, 16-го декабря, стало известно, что знаменитый итальянский специалист Карло Анчелотти в ближайшее время может перебраться на Туманный Альбион, где в его услугах заинтересован "Эвертон".
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Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

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Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
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Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
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