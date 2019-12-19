Общество

Znak.comZnak.comРоссияне стали брать микрозаймы на новогодние праздники

Граждане России стали брать микрозаймы, чтобы купить подарки и оплатить развлечения на новогодних праздниках.
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с чего всё началось

Исследование: россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Россияне стали брать микрозаймы на новогодние праздники

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Россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки и угощения

ПРАЙМвчера в 19:20
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Спорт

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Путин ответил на вопрос украинского журналиста о танках на Кубани

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Агрегаторы такси прокомментировали RNS внесенный в Госдуму законопроект, регулирующий рынок перевозок и предусматривающий совместную ответственность перевозчиков и агрегаторов за жизнь пассажиров.
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Lenta.ru 04:30
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Путин выступил против «чисток» силовых структур

Президент РФ Владимир Путин выступил категорически против проведения зачисток в правоохранительных органах, но признал необходимость совершенствования силовых структур.
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Инфаркты и инсульты обойдутся нижегородской казне в треть миллиарда

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Происшествия

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Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

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РИА Новости вчера в 16:00
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Жители Екатеринбурга смогут поставить бесплатную прививку от гриппа в больнице по месту жительства или по месту работу.
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Экономика

«Ростелеком» не возьмет китайские планшеты для переписи населения

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Носов отправил чиновников считать белье в больницах Колымы

Губернатор Магаданской области, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов призвал чиновников пересчитать количество белья в больницах региона.
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На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

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ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
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Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

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